https://ria.ru/20250123/rosprirodnadzor-1995209976.html

Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧП с танкерами в Черном море

Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧП с танкерами в Черном море - РИА Новости, 23.01.2025

Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧП с танкерами в Черном море

Росприроднадзор в течение трех месяцев выставит в суде виновникам аварии с танкерами в Черном море счет за ущерб, причиненный природе, который посчитают только... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:27:00+03:00

2025-01-23T19:27:00+03:00

2025-01-23T19:27:00+03:00

происшествия

черное море

россия

керченский пролив

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Росприроднадзор в течение трех месяцев выставит в суде виновникам аварии с танкерами в Черном море счет за ущерб, причиненный природе, который посчитают только после окончательной ликвидации мазута, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Министр заявил, что окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам в результате загрязнения мазутом Черного моря будут названы только после ликвидации всех выбросов. "Ущерб Росприроднадзор выставит в суде виновникам загрязнения. Основная работа на этом направлении будет проделана, по нашему мнению, в течение трёх месяцев", - сказал Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250123/mazut-1995183263.html

https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html

черное море

россия

керченский пролив

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происшествия, черное море, россия, керченский пролив, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе