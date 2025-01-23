https://ria.ru/20250123/rebenok-1995187126.html

В Татарстане ребенок умер после игры в хоккей

В Татарстане ребенок умер после игры в хоккей - РИА Новости, 23.01.2025

В Татарстане ребенок умер после игры в хоккей

Одиннадцатилетний мальчик умер в поселке Актюбинский в Татарстане после игры в хоккей, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:32:00+03:00

2025-01-23T17:32:00+03:00

2025-01-23T17:32:00+03:00

россия

происшествия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg

КАЗАНЬ, 23 янв - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик умер в поселке Актюбинский в Татарстане после игры в хоккей, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "В поселке городского типа Актюбинский Азнакаевского района скончался 11-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По версии следствия, мальчик незадолго до трагедии играл с ребятами в хоккей. Вернувшись домой после игры, он пожаловался родителям на плохое самочувствие, после чего они вызвали экстренные службы. Прибывшие медицинские работники провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250122/kazan-1994992084.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)