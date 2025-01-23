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В Татарстане ребенок умер после игры в хоккей
В Татарстане ребенок умер после игры в хоккей - РИА Новости, 23.01.2025
В Татарстане ребенок умер после игры в хоккей
Одиннадцатилетний мальчик умер в поселке Актюбинский в Татарстане после игры в хоккей, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:32:00+03:00
2025-01-23T17:32:00+03:00
2025-01-23T17:32:00+03:00
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происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 23 янв - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик умер в поселке Актюбинский в Татарстане после игры в хоккей, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "В поселке городского типа Актюбинский Азнакаевского района скончался 11-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По версии следствия, мальчик незадолго до трагедии играл с ребятами в хоккей. Вернувшись домой после игры, он пожаловался родителям на плохое самочувствие, после чего они вызвали экстренные службы. Прибывшие медицинские работники провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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россия, происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане ребенок умер после игры в хоккей
СК завел дело после смерти ребенка в татарском Актюбинском после игры в хоккей