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Путин поручил оценить потенциал ликвидации техногенных аварий - РИА Новости, 23.01.2025
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17:39 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/putin-1995188812.html
Путин поручил оценить потенциал ликвидации техногенных аварий
Путин поручил оценить потенциал ликвидации техногенных аварий - РИА Новости, 23.01.2025
Путин поручил оценить потенциал ликвидации техногенных аварий
Президент России Владимир Путин поручил провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:39:00+03:00
2025-01-23T17:39:00+03:00
происшествия
россия
черное море
керченский пролив
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море. "Провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих (на разлив мазута в Черном море - ред.) техногенных аварий", - сказал Путин на совещании с членами правительства. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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россия
черное море
керченский пролив
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происшествия, россия, черное море, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Черное море, Керченский пролив, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Путин поручил оценить потенциал ликвидации техногенных аварий

Путин поручил провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСпециалисты Морспасслужбы
Специалисты Морспасслужбы - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море.
"Провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих (на разлив мазута в Черном море - ред.) техногенных аварий", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В МЧС назвали сроки начала откачки мазута с танкера в Черном море
14 января, 20:40
 
ПроисшествияРоссияЧерное мореКерченский проливВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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