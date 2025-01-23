https://ria.ru/20250123/putin-1995188812.html

Путин поручил оценить потенциал ликвидации техногенных аварий

Путин поручил оценить потенциал ликвидации техногенных аварий - РИА Новости, 23.01.2025

Путин поручил оценить потенциал ликвидации техногенных аварий

Президент России Владимир Путин поручил провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:39:00+03:00

2025-01-23T17:39:00+03:00

2025-01-23T17:39:00+03:00

происшествия

россия

черное море

керченский пролив

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море. "Провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих (на разлив мазута в Черном море - ред.) техногенных аварий", - сказал Путин на совещании с членами правительства. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250114/mazut-1993734318.html

россия

черное море

керченский пролив

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происшествия, россия, черное море, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе