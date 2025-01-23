https://ria.ru/20250123/putin-1995151424.html
Путин призвал сделать технологическое сотрудничество полезным для России
Путин призвал сделать технологическое сотрудничество полезным для России - РИА Новости, 23.01.2025
Путин призвал сделать технологическое сотрудничество полезным для России
Механизм технологического сотрудничества нужно настраивать так, чтобы оно было выгодно и полезно для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:36:00+03:00
2025-01-23T15:36:00+03:00
2025-01-23T15:57:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
в мире
технологии
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Механизм технологического сотрудничества нужно настраивать так, чтобы оно было выгодно и полезно для России, заявил президент РФ Владимир Путин.Директор направления "Технологии" АСИ Дмитрий Песков в ходе доклада президенту отметил, что агентство стремится перейти "от модели экспорта продукции к модели совместного технологического развития с другими странами"."Надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас", - сказал Путин, комментируя модель технологического взаимодействия России с другими странами."Жизнь должна подсказать по поводу того, что можно и нужно сделать в донастройке или создании новых инструментов сотрудничества", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250123/putin-1995141376.html
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россия, владимир путин, экономика, в мире, технологии, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Экономика, В мире, Технологии, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин призвал сделать технологическое сотрудничество полезным для России
Путин призвал настроить механизм техсотрудничества для извлечения выгоды