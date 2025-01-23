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Путин призвал сделать технологическое сотрудничество полезным для России - РИА Новости, 23.01.2025
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15:36 23.01.2025 (обновлено: 15:57 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/putin-1995151424.html
Путин призвал сделать технологическое сотрудничество полезным для России
Путин призвал сделать технологическое сотрудничество полезным для России - РИА Новости, 23.01.2025
Путин призвал сделать технологическое сотрудничество полезным для России
Механизм технологического сотрудничества нужно настраивать так, чтобы оно было выгодно и полезно для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:36:00+03:00
2025-01-23T15:57:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
в мире
технологии
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Механизм технологического сотрудничества нужно настраивать так, чтобы оно было выгодно и полезно для России, заявил президент РФ Владимир Путин.Директор направления "Технологии" АСИ Дмитрий Песков в ходе доклада президенту отметил, что агентство стремится перейти "от модели экспорта продукции к модели совместного технологического развития с другими странами"."Надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас", - сказал Путин, комментируя модель технологического взаимодействия России с другими странами."Жизнь должна подсказать по поводу того, что можно и нужно сделать в донастройке или создании новых инструментов сотрудничества", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250123/putin-1995141376.html
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россия, владимир путин, экономика, в мире, технологии, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Экономика, В мире, Технологии, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин призвал сделать технологическое сотрудничество полезным для России

Путин призвал настроить механизм техсотрудничества для извлечения выгоды

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Механизм технологического сотрудничества нужно настраивать так, чтобы оно было выгодно и полезно для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Директор направления "Технологии" АСИ Дмитрий Песков в ходе доклада президенту отметил, что агентство стремится перейти "от модели экспорта продукции к модели совместного технологического развития с другими странами".
"Надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас", - сказал Путин, комментируя модель технологического взаимодействия России с другими странами.
"Жизнь должна подсказать по поводу того, что можно и нужно сделать в донастройке или создании новых инструментов сотрудничества", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Путин рассказал о стратегии по достижению технологического лидерства
Вчера, 15:09
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаВ миреТехнологииАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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