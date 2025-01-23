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Путин назвал демографический вызов главным для России - РИА Новости, 23.01.2025
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15:06 23.01.2025 (обновлено: 15:20 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/putin-1995140204.html
Путин назвал демографический вызов главным для России
Путин назвал демографический вызов главным для России - РИА Новости, 23.01.2025
Путин назвал демографический вызов главным для России
Президент РФ Владимир Путин назвал главными для России сегодня демографические вызовы. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:06:00+03:00
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россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал главными для России сегодня демографические вызовы."Хотел бы отметить сквозные и принципиальные вещи, которые, считаю, нужно учитывать при реализации ваших инициатив - прежде всего, с учетом демографических вызовов, прежде всего, с учетом именно этого обстоятельства, основного и главного для нашей страны сегодня", - сказал глава государства на заседании Наблюдательного совета АСИ.
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Здоровье - Общество
Путин назвал демографический вызов главным для России

Путин: демографический вызов сегодня является главным для России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал главными для России сегодня демографические вызовы.
"Хотел бы отметить сквозные и принципиальные вещи, которые, считаю, нужно учитывать при реализации ваших инициатив - прежде всего, с учетом демографических вызовов, прежде всего, с учетом именно этого обстоятельства, основного и главного для нашей страны сегодня", - сказал глава государства на заседании Наблюдательного совета АСИ.
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Путин назвал важные элементы для решения демографической проблемы
20 декабря 2024, 19:24
 
РоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Здоровье - Общество
 
 
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