https://ria.ru/20250123/putin-1995140204.html

Путин назвал демографический вызов главным для России

Путин назвал демографический вызов главным для России - РИА Новости, 23.01.2025

Путин назвал демографический вызов главным для России

Президент РФ Владимир Путин назвал главными для России сегодня демографические вызовы. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:06:00+03:00

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россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал главными для России сегодня демографические вызовы."Хотел бы отметить сквозные и принципиальные вещи, которые, считаю, нужно учитывать при реализации ваших инициатив - прежде всего, с учетом демографических вызовов, прежде всего, с учетом именно этого обстоятельства, основного и главного для нашей страны сегодня", - сказал глава государства на заседании Наблюдательного совета АСИ.

https://ria.ru/20241220/demografiya-1990520674.html

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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), здоровье - общество