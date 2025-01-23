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"Даже психиатр". Во Франции призвали прекратить цирк на Украине
"Даже психиатр". Во Франции призвали прекратить цирк на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
"Даже психиатр". Во Франции призвали прекратить цирк на Украине
Масштаб коррупции на Украине, докатившейся до главного психиатра ВСУ, возмутил лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:00:00+03:00
2025-01-23T16:00:00+03:00
2025-01-23T23:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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франция
одесская область
николя дюпон-эньян
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Масштаб коррупции на Украине, докатившейся до главного психиатра ВСУ, возмутил лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна."Пока Франция опустошает свою казну ради Украины, там царит коррупция и непристойная роскошь! Автомобили стоимостью в тысячи евро, чемоданы с деньгами: даже психиатр украинской армии набивает свои карманы! Хватит этого цирка, наши деньги должны оставаться дома!" — написал он в соцсети X.Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, обвиняемому в незаконном обогащении на миллион долларов за два года. По информации ведомства, Друзь является заместителем председателя центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе 2024 года сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
https://ria.ru/20250123/spectator-1995123035.html
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"Даже психиатр". Во Франции призвали прекратить цирк на Украине
Политик Дюпон-Эньян: на Украине воруют даже психиатры из ВСУ