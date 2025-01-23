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"Даже психиатр". Во Франции призвали прекратить цирк на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 23.01.2025 (обновлено: 23:48 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/psikhiatr-1995162877.html
"Даже психиатр". Во Франции призвали прекратить цирк на Украине
"Даже психиатр". Во Франции призвали прекратить цирк на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
"Даже психиатр". Во Франции призвали прекратить цирк на Украине
Масштаб коррупции на Украине, докатившейся до главного психиатра ВСУ, возмутил лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:00:00+03:00
2025-01-23T23:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
одесская область
николя дюпон-эньян
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Масштаб коррупции на Украине, докатившейся до главного психиатра ВСУ, возмутил лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна."Пока Франция опустошает свою казну ради Украины, там царит коррупция и непристойная роскошь! Автомобили стоимостью в тысячи евро, чемоданы с деньгами: даже психиатр украинской армии набивает свои карманы! Хватит этого цирка, наши деньги должны оставаться дома!" — написал он в соцсети X.Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, обвиняемому в незаконном обогащении на миллион долларов за два года. По информации ведомства, Друзь является заместителем председателя центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе 2024 года сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
https://ria.ru/20250123/spectator-1995123035.html
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в мире, украина, франция, одесская область, николя дюпон-эньян, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Одесская область, Николя Дюпон-Эньян, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский
"Даже психиатр". Во Франции призвали прекратить цирк на Украине

Политик Дюпон-Эньян: на Украине воруют даже психиатры из ВСУ

© Getty Images / Anadolu/Vincenzo CircostaУкраинские военнослужащие в Красноармейске (Покровске)
Украинские военнослужащие в Красноармейске (Покровске) - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Vincenzo Circosta
Украинские военнослужащие в Красноармейске (Покровске). Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Масштаб коррупции на Украине, докатившейся до главного психиатра ВСУ, возмутил лидера партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна.
"Пока Франция опустошает свою казну ради Украины, там царит коррупция и непристойная роскошь! Автомобили стоимостью в тысячи евро, чемоданы с деньгами: даже психиатр украинской армии набивает свои карманы! Хватит этого цирка, наши деньги должны оставаться дома!" — написал он в соцсети X.
Флаг России и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
"Единственный способ". На Западе признали неудобную правду об Украине
Вчера, 13:41
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, обвиняемому в незаконном обогащении на миллион долларов за два года. По информации ведомства, Друзь является заместителем председателя центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.
В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе 2024 года сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
На Украине арестовали главного психиатра ВСУ
22 января, 18:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияОдесская областьНиколя Дюпон-ЭньянВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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