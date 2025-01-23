23 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
© Getty Images / CentralITAllianceКакой сегодня праздник: 23 января
© Getty Images / CentralITAlliance
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. 23 января 2025 года отмечается сразу несколько праздников: День сотрудников органов дознания МЧС России, Международный день ручного письма и Всемирный день пирога. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный. На какие приметы по народному календарю стоит обращать внимание в этот день и о чем они говорят, - в материале РИА Новости
Какой сегодня праздник в России
В России 23 января отмечают День сотрудников органов дознания МЧС России, православные продолжают отмечать Попразднство Богоявления, а в народе по этому дню угадывают погоду на лето.
Профессиональный праздник
23 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов дознания МЧС России. В их задачу входит определение причин и виновников возникновения пожара. Эти специалисты обладают глубокими знаниями не только в сфере пожарной безопасности, но и в уголовном и административном праве РФ.
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника аэромобильной группировки МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника аэромобильной группировки МЧС России
Церковный праздник сегодня
Православные верующие сегодня продолжают отмечать Попразднство Богоявления, а также поминают:
- Свт. Григо́рия, епископа Нисского (после 394), прп. Дометиа́на, епископа Мелити́нского (601)
- свт. Феофа́на, Затворника Вышенского (1894)
- прп. Маркиа́на Константинопольского, пресвитера(V)
- прп. Павла Коме́льского (Обно́рского) (1429)
- прп. Анти́пы Валаамского (Афонского) (1882)
- Прп. Макария Пи́семского (XIV)
- блж. Феосе́вии (Фео́звы), диаконисы, сестры свт. Григория Нисского (385)
- Сщмч. Зино́вия Сутормина, пресвитера (1920)сщмч. Петра Успенского, пресвитера (1930)сщмч. Анато́лия (Грисюка), митрополита Одесского (1938)
Церковный календарь на январь 2025
Вчера, 14:21
Народный праздник
23 января в народе называют Григорием-летоуказателем. В этот день можно узнать, каким будет лето: если на стогах сена появился иней - лето будет дождливым; южный ветер в течение всего дня предвещает частые грозы, а иней на деревьях - ясное небо.
Какой сегодня праздник в мире
В мире сегодня отмечаются:
Международный день ручного письма или День почерка. Цель - напомнить людям о необходимости чаще пользоваться ручным письмом и о том, что почерк каждого человека индивидуален, неповторим. Во время постоянно растущей популярности компьютеров, люди пользуются электронной почтой, мессенджерами, наборами стикеров и забывают о том, как выражать свои мысли собственноручно на бумаге.
© Getty Images / Vadym PastukhДевушка пишет в ежедневнике
© Getty Images / Vadym Pastukh
Девушка пишет в ежедневнике
Всемирный день пирога. Этот неофициальный праздник пришел из США, Американский Совет по пирогам уже 30 лет выделяет деньги на проведение Дня пирога и национального чемпионата по пирогам, в котором участвуют профессиональные повара и любители-кулинары.
Памятные даты в истории
1755 - императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета по проекту М. В. Ломоносова.
1846 - отменено рабство в Тунисе.
1881 - премьера оперы П.И. Чайковского “Евгений Онегин” на сцене Большого театра в Москве.
1895 - впервые на берег Антарктиды сошли люди.
1924 - траурный поезд привёз на Павелецкий вокзал Москвы тело В.И. Ленина.
1942 - вышло постановление “Об устройстве детей, оставшихся без родителей”
1997 - Мадлен Олбрайт стала первой в истории женщиной на посту Госсекретаря США.
Кто родился 23 января из знаменитостей
В этот день родились:
1783 - Стендаль (настоящее имя Мари-Анри Бейль), французский писатель.
1832 - Эдуар Мане, французский художник.
1840 - Эрнст Аббе, немецкий физик-оптик.
1886 - Афанасий Селищев, советский языковед-славист.
1903 - Григорий Александров (Мормоненко), кинорежиссёр, народный артист СССР.
1944 - Рутгер Хауэр, нидерландский актёр театра и кино.
1947 - Александр Иншаков, советский и российский киноактёр, каскадёр.
Именины
Сегодня отмечают день ангела: Апа, Марианна, Эмерентиана, Аммоний, Анатолий, Антипа, Арсения, Григорий, Дометиан, Зиновий, Маркиан, Макарий, Павел, Пётр, Феозва (Феосевия), Феофан.
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