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Какой сегодня праздник: что отмечают 23 января в России и в мире по календарю
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06:00 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/prazdnik-1994876000.html
23 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 января в России и в мире по календарю
23 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
23 января 2025 года отмечается сразу несколько праздников: День сотрудников органов дознания МЧС России, Международный день ручного письма и Всемирный день... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T06:00:00+03:00
2025-01-23T06:00:00+03:00
россия
праздники
религиозные праздники
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. 23 января 2025 года отмечается сразу несколько праздников: День сотрудников органов дознания МЧС России, Международный день ручного письма и Всемирный день пирога. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный. На какие приметы по народному календарю стоит обращать внимание в этот день и о чем они говорят, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России 23 января отмечают День сотрудников органов дознания МЧС России, православные продолжают отмечать Попразднство Богоявления, а в народе по этому дню угадывают погоду на лето.Профессиональный праздник23 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов дознания МЧС России. В их задачу входит определение причин и виновников возникновения пожара. Эти специалисты обладают глубокими знаниями не только в сфере пожарной безопасности, но и в уголовном и административном праве РФ.Церковный праздник сегодняПравославные верующие сегодня продолжают отмечать Попразднство Богоявления, а также поминают:Народный праздник23 января в народе называют Григорием-летоуказателем. В этот день можно узнать, каким будет лето: если на стогах сена появился иней - лето будет дождливым; южный ветер в течение всего дня предвещает частые грозы, а иней на деревьях - ясное небо.Какой сегодня праздник в миреВ мире сегодня отмечаются:Международный день ручного письма или День почерка. Цель - напомнить людям о необходимости чаще пользоваться ручным письмом и о том, что почерк каждого человека индивидуален, неповторим. Во время постоянно растущей популярности компьютеров, люди пользуются электронной почтой, мессенджерами, наборами стикеров и забывают о том, как выражать свои мысли собственноручно на бумаге.Всемирный день пирога. Этот неофициальный праздник пришел из США, Американский Совет по пирогам уже 30 лет выделяет деньги на проведение Дня пирога и национального чемпионата по пирогам, в котором участвуют профессиональные повара и любители-кулинары.Памятные даты в истории1755 - императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета по проекту М. В. Ломоносова.1846 - отменено рабство в Тунисе.1881 - премьера оперы П.И. Чайковского “Евгений Онегин” на сцене Большого театра в Москве.1895 - впервые на берег Антарктиды сошли люди.1924 - траурный поезд привёз на Павелецкий вокзал Москвы тело В.И. Ленина.1942 - вышло постановление “Об устройстве детей, оставшихся без родителей”1950 - Иерусалим стал столицей Израиля.1997 - Мадлен Олбрайт стала первой в истории женщиной на посту Госсекретаря США.Кто родился 23 января из знаменитостейВ этот день родились:1783 - Стендаль (настоящее имя Мари-Анри Бейль), французский писатель.1832 - Эдуар Мане, французский художник.1840 - Эрнст Аббе, немецкий физик-оптик.1886 - Афанасий Селищев, советский языковед-славист.1903 - Григорий Александров (Мормоненко), кинорежиссёр, народный артист СССР.1944 - Рутгер Хауэр, нидерландский актёр театра и кино.1947 - Александр Иншаков, советский и российский киноактёр, каскадёр.ИмениныСегодня отмечают день ангела: Апа, Марианна, Эмерентиана, Аммоний, Анатолий, Антипа, Арсения, Григорий, Дометиан, Зиновий, Маркиан, Макарий, Павел, Пётр, Феозва (Феосевия), Феофан.
https://ria.ru/20250122/fevral-1911585840.html
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россия, праздники, религиозные праздники, общество
Россия, Праздники, Религиозные праздники, Общество

23 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / CentralITAllianceКакой сегодня праздник: 23 января
Какой сегодня праздник: 23 января - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / CentralITAlliance
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. 23 января 2025 года отмечается сразу несколько праздников: День сотрудников органов дознания МЧС России, Международный день ручного письма и Всемирный день пирога. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный. На какие приметы по народному календарю стоит обращать внимание в этот день и о чем они говорят, - в материале РИА Новости
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Вчера, 13:19

Какой сегодня праздник в России

В России 23 января отмечают День сотрудников органов дознания МЧС России, православные продолжают отмечать Попразднство Богоявления, а в народе по этому дню угадывают погоду на лето.

Профессиональный праздник

23 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов дознания МЧС России. В их задачу входит определение причин и виновников возникновения пожара. Эти специалисты обладают глубокими знаниями не только в сфере пожарной безопасности, но и в уголовном и административном праве РФ.
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника аэромобильной группировки МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника аэромобильной группировки МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника аэромобильной группировки МЧС России

Церковный праздник сегодня

Православные верующие сегодня продолжают отмечать Попразднство Богоявления, а также поминают:
Православные праздники в январе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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Вчера, 14:21

Народный праздник

23 января в народе называют Григорием-летоуказателем. В этот день можно узнать, каким будет лето: если на стогах сена появился иней - лето будет дождливым; южный ветер в течение всего дня предвещает частые грозы, а иней на деревьях - ясное небо.

Какой сегодня праздник в мире

В мире сегодня отмечаются:
Международный день ручного письма или День почерка. Цель - напомнить людям о необходимости чаще пользоваться ручным письмом и о том, что почерк каждого человека индивидуален, неповторим. Во время постоянно растущей популярности компьютеров, люди пользуются электронной почтой, мессенджерами, наборами стикеров и забывают о том, как выражать свои мысли собственноручно на бумаге.
© Getty Images / Vadym PastukhДевушка пишет в ежедневнике
Девушка пишет в ежедневнике - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / Vadym Pastukh
Девушка пишет в ежедневнике
Всемирный день пирога. Этот неофициальный праздник пришел из США, Американский Совет по пирогам уже 30 лет выделяет деньги на проведение Дня пирога и национального чемпионата по пирогам, в котором участвуют профессиональные повара и любители-кулинары.

Памятные даты в истории

1755 - императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета по проекту М. В. Ломоносова.
1846 - отменено рабство в Тунисе.
1881 - премьера оперы П.И. Чайковского “Евгений Онегин” на сцене Большого театра в Москве.
1895 - впервые на берег Антарктиды сошли люди.
1924 - траурный поезд привёз на Павелецкий вокзал Москвы тело В.И. Ленина.
1942 - вышло постановление “Об устройстве детей, оставшихся без родителей”
1950 - Иерусалим стал столицей Израиля.
1997 - Мадлен Олбрайт стала первой в истории женщиной на посту Госсекретаря США.

Кто родился 23 января из знаменитостей

В этот день родились:
1783 - Стендаль (настоящее имя Мари-Анри Бейль), французский писатель.
1832 - Эдуар Мане, французский художник.
1840 - Эрнст Аббе, немецкий физик-оптик.
1886 - Афанасий Селищев, советский языковед-славист.
1903 - Григорий Александров (Мормоненко), кинорежиссёр, народный артист СССР.
1944 - Рутгер Хауэр, нидерландский актёр театра и кино.
1947 - Александр Иншаков, советский и российский киноактёр, каскадёр.

Именины

Сегодня отмечают день ангела: Апа, Марианна, Эмерентиана, Аммоний, Анатолий, Антипа, Арсения, Григорий, Дометиан, Зиновий, Маркиан, Макарий, Павел, Пётр, Феозва (Феосевия), Феофан.
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