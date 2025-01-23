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Крупные пожары на складах в России в 2024-2025 годах

Крупные пожары на складах в России в 2024-2025 годах - РИА Новости, 23.01.2025

Крупные пожары на складах в России в 2024-2025 годах

23 января в подмосковном Клину загорелся склад на Волоколамском шоссе. Площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:54:00+03:00

2025-01-23T16:54:00+03:00

2025-01-23T16:54:00+03:00

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202523 января в подмосковном Клину загорелся склад на Волоколамском шоссе. Площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены более 40 человек и 12 единиц техники. 10 января в поселке Первомайский в Московской области загорелся металлический ангар на площади 2,1 тысячи квадратных метров. 11 января МЧС России сообщило о полной ликвидации возгорания на складе.202412 декабря в Новосибирске загорелся склад с пластиковыми изделиями на площади три тысячи квадратных метрах. Позже площадь пожара выросла до пяти тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша. Информации о пострадавших не было. 13 декабря пресс-служба МЧС России сообщила о ликвидации открытого горения на складе. 12 декабря в Барнауле (Алтайский край) загорелось здание склада со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями. Площадь был локализован на площади три тысячи квадратных метров. В тот же день открытое горение на складе было ликвидировано.6 декабря в Нижнем Новгороде загорелось складское здание на площади 8,4 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 3,4 тысячи квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС, пострадавших нет. К тушению было привлечено более 100 человек и 35 единиц техники. В этот же день пожар был полностью ликвидирован. 25 ноября на юге Москвы в промзоне загорелся двухэтажный склад, где хранилась бумажная и пластиковая продукция, на площади три тысячи квадратных метров. В результате пожара обрушилась кровля на площади 500 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 75 человек и 31 единица техники. Позже на место тушения пожара было направлено два вертолета Ка-32 Московского авиацентра, а также пожарный поезд. По данным правоохранительных органов, возгорание произошло из-за нарушений техники безопасности при проведении сварочных работ. В этот же день пожар был потушен. 24 ноября в Барнауле (Алтайский край) загорелся склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей на площади шесть тысяч квадратных метров. На месте работали 106 специалистов и 31 единица техники. Кроме того, был привлечен пожарный поезд. 25 ноября пожар был ликвидирован. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пострадавших нет – на момент происшествия людей в здании склада не было.5 октября в Красноярском крае загорелся склад, на котором находилось свыше трех тысяч тонн гороха. Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. В этот же день пожар был потушен. Пострадавших нет. 4 октября в селе Бабяково Воронежской области загорелся склад с пропиленом площадью две тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ, с пожаром боролись 90 специалистов и 28 единиц техники. В этот же день пожар был потушен.19 сентября в подмосковном поселке Мирный загорелась кровля металлического ангара на площади 2,2 тысячи квадратных метров. На месте работали более 40 специалистов и 14 единиц техники. 20 сентября пожар был потушен. По данным МЧС РФ, информации о пострадавших не поступало. 19 сентября в подмосковной деревне Апаринки загорелся склад на площади 4,2 тысячи квадратных метров. В тушении пожара участвовали 85 человек личного состава и 24 единицы техники. По данным пресс-службы МЧС РФ, информация о пострадавших не поступала. Пожар был потушен 21 сентября. 18 сентября в приморском Уссурийске загорелся склад со стройматериалами. В МЧС РФ уточнили, что огнем охвачены пять зданий на площади три тысячи квадратных метров. Группировка сил и средств, задействованная в тушении складов, насчитывала до 100 человек и 26 единиц техники. 19 сентября пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет. В ночь на 16 августа в Ленинградской области пожар произошел в ангаре. Площадь пожара составила 2,4 тысячи "квадратов". В 07.20 открытое горение было ликвидировано.15 августа в подмосковных Люберцах пожар вспыхнул на территории Ухтомского завода. По информации местных властей, загорелся склад с декорациями. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В 12.40 пожар был ликвидирован. В тушении пожара использовались 33 единицы пожарной техники и 95 человек личного состава. 4 августа в ростовском Азове возник пожар на территории промзоны. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. По данным властей региона, была угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ. Позже пожар удалось локализовать, а к утру 5 августа ликвидировать открытое горение.4 августа в Северодвинске Архангельской области возник пожар на складе со стройматериалами. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров.19 июля в городском округе Талдом в Подмосковье возник пожар в цельнометаллическом ангаре, где хранилось машинное масло. Пожар был локализован и потушен на площади 4,2 тысячи квадратных метров. 3 июля в городе Березовский Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов на площади две тысячи квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС России, пострадавших в результате ЧП нет. К ликвидации возгорания были привлечены более 20 человек и восемь единиц техники. Был также привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством.30 июня в Братске Иркутской области на складе готовой продукции вспыхнул пожар на площади шесть тысяч квадратных метров. На месте работали 26 специалистов и 9 единиц техники. Был также задействован пожарный поезд. По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, пострадавших в результате инцидента нет.27 июня в городе Любим Ярославской области загорелся склад с обувью на площади 4,8 тысячи квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля здания. К тушению были привлечены более 40 человек и 12 единиц техники. Пострадавших в результате ЧП нет. 28 июня пожар был потушен на площади пять тысяч квадратных метров. 18 июня в селе Пикетное Омской области загорелся склад с зерном на площади 2,6 тысячи "квадратов". В тот же день пожар был ликвидирован.3 июня в Новосибирске вспыхнул пожар на складе с горюче-смазочными материалами. По данным ГУМЧС по Новосибирской области, горела кровля здания на площади 4,5 тысячи квадратных метров. На месте пожара работали 66 человек и 20 единиц техники. В этот же день пожар был локализован на площади 2,45 тысячи квадратных метров, а затем ликвидирован. По данным пресс-службы ГУМЧС по Новосибирской области, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.30 мая на востоке Москвы загорелось разноуровневое производственно-складское здание на площади четыре тысячи квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 40 единиц техники и более 120 человек, а также авиация. В этот же день пожар был ликвидирован. По данным МЧС РФ, пострадавших нет.22 мая в Саранске (Мордовия) загорелся склад с макулатурой на площади две тысячи квадратных метров. Пожар ликвидировали 65 спасателей и 16 единиц техники. 23 мая пожар удалось ликвидировать. 19 мая в краснодарском хуторе Ленина загорелась кровля склада овощной базы на площади три тысячи квадратных метров. Пожар тушили 49 специалистов и 11 единиц техники МЧС России. В этот же день пожар был локализован на площади одна тысяча "квадратов", а затем полностью потушен. 11 мая в Наро-Фоминске (Московская область) загорелся склад, где хранились горючие и легковоспламеняющиеся материалы. Огонь был локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров. В этот же день огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на площади одной тысячи квадратных метров. В ночь на 9 мая в Петропавловске-Камчатском (Камчатский край) загорелся склад морского торгового порта на площади пять тысяч квадратных метров. В этот же день пожар локализовали на площади две тысячи квадратных метров. На месте работали 55 специалистов и 15 единиц техники. Также на тушении задействовали личный состав двух воинских частей. В результате пожара частично обрушилась кровля, было повреждено строительное оборудование, пластиковые и лакокрасочные изделия. По данным управления МЧС по региону, пострадавших в результате ЧП нет. 2 мая в Новосибирске загорелось здание склада на площади четыре тысячи квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, борьбу с огнем вели 90 человек и 30 единиц техники. Пожар был локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. В этот же день открытый огонь на складе был ликвидирован. 30 апреля в подмосковном Раменском загорелся склад с полиэтиленом на площади 2,3 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы 30 человек. В тот же день пожар был ликвидирован.28 марта Вешкайме в Ульяновской области загорелся склад птицефабрики "Вешкаймская" на площади четыре тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. https://ria.ru/20240328/pozhar-1936479295.html К тушению были привлечены 11 человек личного состава и четыре единицы техники. 29 февраля в подмосковном Раменском загорелся склад на площади три тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС России, позже огонь перешел на соседний склад, пожар был локализован на площади 4,5 тысячи "квадратов". 1 марта пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.31 января в поселке Муромцево Владимирской области загорелся склад с обувью на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, тушение осложнялось высокой горючей загрузкой в здании. Борьбе с огнем вели 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России. Информация о пострадавших не поступала. 25 января в городе Бодайбо на севере Приангарья загорелось складское помещение магазина строительных материалов на площади 2,5 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены семь единиц техники и 23 человека личного состава. Как сообщили в ГУМЧС по Иркутской области, пострадавших в результате инцидента нет. 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад маркетплейса Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение. 14 января днем МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе. Как сообщили в пресс-службе торговой площадки, при пожаре пострадали два человека. Им была оказана необходимая медицинская помощь. 11 января в поселке Гаврилов-Ям Ярославской области загорелась кровля склада на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Существовала угроза распространения на соседние здания. К тушению привлечено более 30 человек и 11 единиц техники. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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