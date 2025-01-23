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Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до 150 "квадратов"
Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до 150 "квадратов" - РИА Новости, 23.01.2025
Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до 150 "квадратов"
Площадь пожара в ангаре в Санкт-Петербурге составляет 150 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T20:15:00+03:00
2025-01-23T20:15:00+03:00
2025-01-23T20:15:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Площадь пожара в ангаре в Санкт-Петербурге составляет 150 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что пожар произошел в ангаре на улице Фучика во Фрунзенском районе. Сообщалось, что происходит горение на площади 50 квадратных метров. "В ангаре размером 10 на 40 происходит горение на площади 150 квадратных метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара от МЧС привлечено 6 единиц техники и 30 человек.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до 150 "квадратов"
МЧС: площадь пожара в ангаре в Петербурге выросла до 150 квадратных метров