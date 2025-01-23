https://ria.ru/20250123/pozhar-1995180735.html

Открытый огонь на складе в Клину ликвидировали

Открытый огонь на складе в Клину ликвидировали - РИА Новости, 23.01.2025

Открытый огонь на складе в Клину ликвидировали

Открытый огонь на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:09:00+03:00

2025-01-23T17:09:00+03:00

2025-01-23T17:16:00+03:00

клин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Открытый огонь на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте происшествия проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

клин

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

клин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия