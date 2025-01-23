Рейтинг@Mail.ru
Открытый огонь на складе в Клину ликвидировали - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 23.01.2025 (обновлено: 17:16 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/pozhar-1995180735.html
Открытый огонь на складе в Клину ликвидировали
Открытый огонь на складе в Клину ликвидировали - РИА Новости, 23.01.2025
Открытый огонь на складе в Клину ликвидировали
Открытый огонь на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:09:00+03:00
2025-01-23T17:16:00+03:00
клин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995151826_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc83f4e0cb142f0db5168adff28eafc1.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Открытый огонь на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте происшествия проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
клин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995151826_100:2:1180:812_1920x0_80_0_0_fa2a37146d48cec020620db396eb3487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Клин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Открытый огонь на складе в Клину ликвидировали

МЧС сообщило о ликвидации открытого огня на складе в Клину

© Прокуратура Московской области/TelegramЛиквидация пожара на складе в подмосковном Клину
Ликвидация пожара на складе в подмосковном Клину - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Прокуратура Московской области/Telegram
Ликвидация пожара на складе в подмосковном Клину
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Открытый огонь на складе на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
Ликвидация пожара на складе в подмосковном Клину - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Крупные пожары на складах в России в 2024-2025 годах
Вчера, 16:54
 
КлинРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала