https://ria.ru/20250123/pozhar-1995136697.html

В Клину загорелось здание склада

В Клину загорелось здание склада - РИА Новости, 23.01.2025

В Клину загорелось здание склада

Здание склада загорелось на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:50:00+03:00

2025-01-23T14:50:00+03:00

2025-01-23T15:09:00+03:00

клин

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Здание склада загорелось на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение складского здания на Волоколамском шоссе в Клину", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что обстоятельства пожара и его площадь уточняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, по предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250123/deti-1995071912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

клин, происшествия