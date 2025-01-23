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В Клину загорелось здание склада - РИА Новости, 23.01.2025
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14:50 23.01.2025 (обновлено: 15:09 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/pozhar-1995136697.html
В Клину загорелось здание склада
В Клину загорелось здание склада - РИА Новости, 23.01.2025
В Клину загорелось здание склада
Здание склада загорелось на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Здание склада загорелось на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение складского здания на Волоколамском шоссе в Клину", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что обстоятельства пожара и его площадь уточняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, по предварительной информации, пострадавших нет.
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клин, происшествия
Клин, Происшествия
В Клину загорелось здание склада

На Волоколамском шоссе в Клину загорелось здание склада

© Кадр видео из соцсетейПожар в здании склада в подмосковном Клину
Пожар в здании склада в подмосковном Клину - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в здании склада в подмосковном Клину
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Здание склада загорелось на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит горение складского здания на Волоколамском шоссе в Клину", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства пожара и его площадь уточняются.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, по предварительной информации, пострадавших нет.
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