https://ria.ru/20250123/pozhar-1995136697.html
В Клину загорелось здание склада
В Клину загорелось здание склада - РИА Новости, 23.01.2025
В Клину загорелось здание склада
Здание склада загорелось на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:50:00+03:00
2025-01-23T14:50:00+03:00
2025-01-23T15:09:00+03:00
клин
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Здание склада загорелось на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение складского здания на Волоколамском шоссе в Клину", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что обстоятельства пожара и его площадь уточняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, по предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250123/deti-1995071912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клин, происшествия
В Клину загорелось здание склада
На Волоколамском шоссе в Клину загорелось здание склада
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Здание склада загорелось на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, площадь возгорания уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит горение складского здания на Волоколамском шоссе в Клину
", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства пожара и его площадь уточняются.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, по предварительной информации, пострадавших нет.