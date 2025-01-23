https://ria.ru/20250123/podmoskove-1995191551.html

Около 30 инвестпроектов планируют реализовать в Подмосковье в сфере АПК

Около 30 инвестпроектов планируют реализовать в Подмосковье в сфере АПК - РИА Новости, 23.01.2025

Около 30 инвестпроектов планируют реализовать в Подмосковье в сфере АПК

Порядка 30 инвестиционных проектов планируют реализовать в Подмосковье в сфере агропромышленного комплекса в этом году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:53:00+03:00

2025-01-23T17:53:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядка 30 инвестиционных проектов планируют реализовать в Подмосковье в сфере агропромышленного комплекса в этом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что общий объем инвестиций составит 40 миллиардов рублей. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, АПК региона продолжает активно развиваться: реализуются инвестиционные проекты, появляются новые направления экспорта и увеличиваются производственные мощности предприятий. В 2025 году в Подмосковье планируется реализовать около 30 инвестпроектов в этой сфере. Он подчеркнул, что это будут разные направления, в том числе растениеводство, пищевая переработка, производство яиц, создание молочно-товарных ферм, а также строительство овощехранилищ. Также в министерстве добавили, что будет создано более 2,5 тысячи дополнительных рабочих мест за счет ввода объектов в эксплуатацию. Так, в этом году будут завершены два крупных овощехранилища. В 2024 году в регионе было реализовано 16 крупных инвестпроектов, в эксплуатацию были введены хранилища и пищевые предприятия.

https://ria.ru/20250123/deti-1995158438.html

https://ria.ru/20250122/meduchrezhdeniya-1994994966.html

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