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Около 30 инвестпроектов планируют реализовать в Подмосковье в сфере АПК
Около 30 инвестпроектов планируют реализовать в Подмосковье в сфере АПК - РИА Новости, 23.01.2025
Около 30 инвестпроектов планируют реализовать в Подмосковье в сфере АПК
Порядка 30 инвестиционных проектов планируют реализовать в Подмосковье в сфере агропромышленного комплекса в этом году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:53:00+03:00
2025-01-23T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядка 30 инвестиционных проектов планируют реализовать в Подмосковье в сфере агропромышленного комплекса в этом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что общий объем инвестиций составит 40 миллиардов рублей. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, АПК региона продолжает активно развиваться: реализуются инвестиционные проекты, появляются новые направления экспорта и увеличиваются производственные мощности предприятий. В 2025 году в Подмосковье планируется реализовать около 30 инвестпроектов в этой сфере. Он подчеркнул, что это будут разные направления, в том числе растениеводство, пищевая переработка, производство яиц, создание молочно-товарных ферм, а также строительство овощехранилищ. Также в министерстве добавили, что будет создано более 2,5 тысячи дополнительных рабочих мест за счет ввода объектов в эксплуатацию. Так, в этом году будут завершены два крупных овощехранилища. В 2024 году в регионе было реализовано 16 крупных инвестпроектов, в эксплуатацию были введены хранилища и пищевые предприятия.
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поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Около 30 инвестпроектов планируют реализовать в Подмосковье в сфере АПК
В Подмосковье хотят реализовать около 30 инвестпроектов в сфере АПК в 2025 году
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядка 30 инвестиционных проектов планируют реализовать в Подмосковье в сфере агропромышленного комплекса в этом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что общий объем инвестиций составит 40 миллиардов рублей.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, АПК региона продолжает активно развиваться: реализуются инвестиционные проекты, появляются новые направления экспорта и увеличиваются производственные мощности предприятий. В 2025 году в Подмосковье планируется реализовать около 30 инвестпроектов в этой сфере.
Он подчеркнул, что это будут разные направления, в том числе растениеводство, пищевая переработка, производство яиц, создание молочно-товарных ферм, а также строительство овощехранилищ.
Также в министерстве добавили, что будет создано более 2,5 тысячи дополнительных рабочих мест за счет ввода объектов в эксплуатацию. Так, в этом году будут завершены два крупных овощехранилища. В 2024 году в регионе было реализовано 16 крупных инвестпроектов, в эксплуатацию были введены хранилища и пищевые предприятия.