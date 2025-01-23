https://ria.ru/20250123/podderzhka-1995091417.html

РЭЦ рассказал про популярные меры поддержки для экспортеров АПК

РЭЦ рассказал про популярные меры поддержки для экспортеров АПК - РИА Новости, 23.01.2025

РЭЦ рассказал про популярные меры поддержки для экспортеров АПК

Производителям продукции агропромышленного комплекса, планирующим выйти на экспорт, доступно более 140 мер поддержки Группы Российского экспортного центра (РЭЦ, РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T10:46:00+03:00

2025-01-23T10:46:00+03:00

2025-01-23T10:46:00+03:00

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

росэксимбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881356867_0:0:3627:2041_1920x0_80_0_0_9182f4e10827f47d15c689dd55d70fc7.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Производителям продукции агропромышленного комплекса, планирующим выйти на экспорт, доступно более 140 мер поддержки Группы Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Самые популярные из них бизнесу представил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Денис Бадекин 22 января на круглом столе "Агроэкспорт: новые рынки и новые возможности" на международной выставке "АГРОТЕХ Экспо: Картофель, Овощи, Плоды 2025" в Москве", - говорится в сообщении.Так, в число наиболее востребованных мер поддержки в 2024 году вошли услуги по бизнес-мэтчингу: поиск потенциального покупателя и сопровождение переговорного процесса, которые предоставляют зарубежные представители РЭЦ.Для продвижения своего экспорта производители размещают свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах, которые РЭЦ и Минсельхоз России открыли в 6 странах, и в национальных магазинах РЭЦ под брендом Made in Russia на зарубежных маркетплейсах. Эти меры позволяют бизнесу найти зарубежных партнеров, в том числе крупных дистрибьюторов, повысить свою узнаваемость среди конечных потребителей за счет промоакций, продвижения через блогеров и т.д.Компаниям АПК также актуально участие в выставках, бизнес-миссиях и фестивалях-ярмарках "Сделано в России" при поддержке РЭЦ.Большим спросом пользуются услуги страхового агентства ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНКа, входящих в Группу РЭЦ."Для экспортеров разработаны более 140 услуг, которые упрощают бизнес-процессы на каждом этапе экспорта: от обучения в Школе экспорта РЭЦ до страхования поставок. Эти меры из года в год адаптируются к складывающейся ситуации в мире, помогая повышать маржинальность во внешнеэкономической деятельности бизнеса. И совершенно не важно, в каком регионе находится компания — поддержку можно найти всегда. Например, обратиться в региональные представительства РЭЦ. Для малых и средних компаний также работают центры поддержки экспорта в 82 регионах", — рассказал Бадекин.Производителям пищевой продукции также доступна информационная поддержка. Так, на платформе "Мой экспорт" компании могут бесплатно получить товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей.Кроме того, РЭЦ регулярно проводит бесплатные вебинары, добавляет актуальную для экспортеров информацию в "Базу знаний экспортера", а также проводит консультации по вопросам сертификации продукции, защите товарного знака и логистике. Упростить подготовку внешнеторговых соглашений, особенно для малых и средних предприятий, снижая юридические риски и экономя время и ресурсы, поможет новый бесплатный онлайн-сервис для экспортеров — "Конструктор экспортного контракта".Информацию о ввозных таможенных пошлинах зарубежных стран, а также нетарифных мерах, применяемых иностранными государствами в отношении товаров российского экспорта и изменения в зарубежном законодательстве, влияющие на экспортно-импортные операции, российские предприниматели, рассказал Денис Бадекин, могут отслеживать на бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Аналитика. Барьеры и требования рынков".Выставка организована компанией "Агрос Экспо Групп" при поддержке Союза участников рынка картофеля и овощей.

https://ria.ru/20250119/magaziny-1994459555.html

https://ria.ru/20250116/strakhovanie-1994000347.html

https://ria.ru/20250116/rets-1993970630.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), росэксимбанк