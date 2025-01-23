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Глава Минприроды рассказал о планах по восстановлению черноморских пляжей - РИА Новости, 23.01.2025
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17:28 23.01.2025 (обновлено: 17:41 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/plyazhi-1995185697.html
Глава Минприроды рассказал о планах по восстановлению черноморских пляжей
Глава Минприроды рассказал о планах по восстановлению черноморских пляжей - РИА Новости, 23.01.2025
Глава Минприроды рассказал о планах по восстановлению черноморских пляжей
Для восстановления пляжей Черного моря после очистки от мазута определены три месторождения кварцевого песка около Анапы, сообщил министр природных ресурсов и... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:28:00+03:00
2025-01-23T17:41:00+03:00
анапа
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Для восстановления пляжей Черного моря после очистки от мазута определены три месторождения кварцевого песка около Анапы, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов"Приоритетные места для забора - три месторождения кварцевого песка около Анапы. Выбирали по логистике, качеству песка и запасам. Краевые власти приступают к разработке проектной документации на поэтапное восстановление побережья. Кроме того, будет предусмотрена инженерная защита пляжей", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в режиме ВКС.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250123/delfiny-1995183816.html
анапа
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анапа, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Анапа, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Глава Минприроды рассказал о планах по восстановлению черноморских пляжей

Для восстановления пляжей будут использовать три месторождения песка у Анапы

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс мазута на берегу Анапы
Повторный выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс мазута на берегу Анапы
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Для восстановления пляжей Черного моря после очистки от мазута определены три месторождения кварцевого песка около Анапы, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов
«
"Приоритетные места для забора - три месторождения кварцевого песка около Анапы. Выбирали по логистике, качеству песка и запасам. Краевые власти приступают к разработке проектной документации на поэтапное восстановление побережья. Кроме того, будет предусмотрена инженерная защита пляжей", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в режиме ВКС.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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Вчера, 17:22
 
АнапаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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