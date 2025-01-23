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В Кремле не стали комментировать заявления о российском корабле в Ла-Манше

В Кремле не стали комментировать заявления о российском корабле в Ла-Манше - РИА Новости, 23.01.2025

В Кремле не стали комментировать заявления о российском корабле в Ла-Манше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления о появлении российского судна в проливе Ла-Манш в территориальных водах... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:59:00+03:00

2025-01-23T12:59:00+03:00

2025-01-23T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления о появлении российского судна в проливе Ла-Манш в территориальных водах Великобритании, поскольку не владеет деталями ситуации. "Я, честно, не мог (бы прокомментировать - ред.), я просто не совсем владею тематикой. Я не знаю, о чем там идет речь в деталях. Поэтому я не стал бы это комментировать", - сказал Песков журналистам. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в палате общин британского парламента, заявил о направлении подводной лодки для слежки за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш. Хили назвал исследовательское судно "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании.

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Варвара Скокшина

в мире, великобритания, ла-манш, россия, дмитрий песков, джон хили