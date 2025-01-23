https://ria.ru/20250123/peregovory-1995065410.html

В Турции оценили возможные переговоры между Россией и США по Украине

В Турции оценили возможные переговоры между Россией и США по Украине - РИА Новости, 23.01.2025

В Турции оценили возможные переговоры между Россией и США по Украине

России и США предстоит сложнейший процесс переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Москва будет добиваться крепких гарантий, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T05:51:00+03:00

2025-01-23T05:51:00+03:00

2025-01-23T05:51:00+03:00

россия

украина

москва

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нато

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АНКАРА, 23 янв - РИА Новости. России и США предстоит сложнейший процесс переговоров по урегулированию конфликта на Украине, Москва будет добиваться крепких гарантий, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридических договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Во-первых, Москва - сторонник подписания договора о мире, а не соглашения о прекращении огня. Кремль неоднократно делал заявления по этому вопросу, однако позиции сторон слишком далеки для достижения мирного соглашения. Поэтому, если соглашение о прекращении огня будет подписано, оно должно базироваться на прочном фундаменте и быть связано с различными гарантиями. Следует признать, что долгосрочное соглашение о прекращении огня требует весьма конкретного и детального дипломатического процесса. Понятно, что Москва хочет получить какие-то важные гарантии по этому вопросу", - заявил собеседник агентства. По его словам, "начинается сложный процесс переговоров: основные положения соглашения о прекращении огня ясны, но детали требуют серьезной проработки". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250122/tramp-1995048204.html

https://ria.ru/20250122/ssha-1994996352.html

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россия, украина, москва, сергей лавров, нато