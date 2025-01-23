Индексация пенсий в 2025 году: даты, размеры, порядок перерасчета
© iStock.com / Natalya VilmanЖенщина держит кошелек
© iStock.com / Natalya Vilman
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Индексация пенсии - ежегодное увеличение размера пенсионных выплат в соответствии с уровнем инфляции. Ожидает ли повышение пенсии работающих и неработающих пенсионеров в 2025 году, на сколько процентов увеличится социальная и страховая части пенсии, размер выплат пенсионерам по старости, инвалидам и военным, последние новости, -в материале РИА Новости.
Индексация пенсий
Правительство РФ каждый год увеличивает пенсионные выплаты, ориентируясь на уровень инфляции. Такое систематическое повышение пенсии позволяет поднять социальную выплату до установленного прожиточного минимума. В России существуют социальные пенсии, по инвалидности, по потере кормильца и ряд других.
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Для пенсионеров базовый прожиточный минимум в 2025 году определен в размере 15 250 рублей, если пенсионное пособие гражданина меньше - ему положена доплата. Размер индексации зависит от вида получаемой пенсии и проводится государством несколько раз в год.
- Социальная пенсия - это федеральная денежная выплата для нетрудоспособных граждан и для тех, у кого нет подтвержденного трудового стажа или его недостаточно для назначения других видов пенсии, - объясняет Ирина Смирнова, управляющий владелец группы компаний "Ваш Бухгалтер".
По словам эксперта, она выплачивается:
- по старости;
- по инвалидности;
- по случаю потери кормильца;
- детям-сиротам до 18 лет или учащимся на очной форме обучения сиротам до 23 лет.
Страховая пенсия назначается неработающим пенсионерам, накопившим достаточный трудовой стаж. Эта выплата состоит из базовой (фиксированной) и индивидуальной части. При расчете индивидуальной части учитываются ежегодно начислявшиеся пенсионные баллы. Количество полученных баллов прямо пропорционально будущей пенсии. Один балл в 2025 году равен 142,76 руб. Максимально за год можно получить 10 баллов.
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Размеры социальных пенсий по инвалидности проиндексируют с 1 апреля 2025 года на 14,75%, сумма должна соответствовать (в зависимости от категории получателя):
инвалиды 1 группы
17 648,24 руб.
инвалиды 2 группы
8 824,08 руб.
инвалиды 3 группы
7 500,53 руб.
дети-инвалиды
21 177,59 руб.
инвалиды с детства 1 группы
21 177,59 руб.
инвалиды с детства 2 группы
17 648,24 руб.
Размер социальной пенсии по случаю потери кормильца в 2025 году:
- 17 648,24 рубля, в случае потери обоих родителей или родителя-одиночки, а также если родители неизвестны;
- 8 824,08 рубля для потерявших одного из родителей.
Механизм индексации пенсий
Пенсии в России индексируются ежегодно, коэффициент индексации устанавливает правительство. Порядок проведения назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии отражен в положениях Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 28.12.2022) “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”.
Правительство РФ может принимать решение о дополнительной индексации пенсий в течение года, ориентируясь на текущую экономическую ситуацию в стране. Всего в 2025 году на выплаты пенсий направлено свыше 11 трлн рублей.
- С 1 января 2025 года повышены страховые пенсии неработающим пенсионерам. С 1 февраля увеличатся выплаты льготникам - ветеранам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, блокадникам, ветеранам боевых действий. 1 апреля 2025 года пройдет индексация выплат по государственному пенсионному обеспечению: социальные пенсии, пенсии госслужащих. Размер индексации составит 14,75 %. В августе проходит корректировка пенсии. Эта процедура затрагивает работающих пенсионеров. Происходит перерасчёт пенсии за счет средств работодателей, он выражается в баллах, которые затем превращаются в рубли, - рассказывает Елена Григорьева, замдекана по науке экономического факультета РУДН.
Планировалось, что с января 2025 года страховые пенсии будут повышены на 7,3 процента, но уровень инфляции оказался выше, поэтому по поручению президента РФ Владимира Путина уже в январе решено проиндексировать страховые пенсии исходя из фактической инфляции прошлого года на 9,5 процента. Перерасчет будет произведен задним числом, то есть пенсии будут пересчитаны с 1 января, а доплата поступит уже в феврале.
Дополнительная индексация будет проведена и военным пенсионерам.
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Индексация пенсий работающим пенсионерам
Начиная с 2016 года работающим пенсионерам перестали ежегодно индексировать пенсии на фиксированный процент. "Вместо индексации трудоустроенные пенсионеры получали ежегодный перерасчет на основе накопленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Размер прибавки определялся в индивидуальном порядке. Он зависел от года выхода на пенсию и заработной платы за прошедший год", - говорит Александр Жалнин, руководитель гражданской практики юридической компании "Гебель и партнеры".
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По словам Ирины Смирновой, в СФР такой перерасчет делали 1 августа каждого года. Чем больше работающий пенсионер зарабатывал, тем выше количество его пенсионных баллов. Но действовало ограничение: пенсионный коэффициент не увеличивался больше, чем в три раза.
С 2025 года СФР возобновляет индексацию выплат работающим пенсионерам. Владимир Путин подписал соответствующий закон, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Гражданам не требуется обращаться в Социальный фонд. Все плановые индексации пройдут автоматически и будут подлежать ежегодному перерасчету, сумма которого исчисляется исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней согласно положениям Федерального закона от 08.07.2024 № 173-ФЗ “О внесении изменений в статью 17 Федерального закона “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации” и статью 26.1 Федерального закона “О страховых пенсиях”.
Индексация пенсий неработающим пенсионерам
Перерасчёт пенсии неработающим пенсионерам происходит автоматически. Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2025 году выросли на 9,5%. Кроме того, увеличилась стоимость пенсионного коэффициента - 142,76 рубля, и фиксированной выплаты - до 8728,73 рубля.
- Минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих граждан не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Если размер пенсии в совокупности с другими положенными выплатами окажется меньше регионального прожиточного минимума, пенсионер получит соответствующую социальную доплату. С учетом этого, независимо от фактического размера начисленной пенсии по старости, человек получит не менее 15 250 рублей, - отмечает Александр Жалнин.
Даты индексаций
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства, платежный документ одного из единых информационно-расчетных центров Москвы, социальная карта москвича.
Рублевые купюры разного достоинства, платежный документ одного из единых информационно-расчетных центров Москвы, социальная карта москвича.
По словам эксперта, индексация выплат производится в несколько этапов. В 2025 году впервые за девять лет она коснется работающих пенсионеров. График повышения пенсии в 2025 году:
- с 1 января - страховые пенсии увеличились на 9,5%;
- с 1 февраля - на 4,5 % вырастет пенсия для федеральных льготников;
- с 1 апреля - на 14,75% повысятся социальные пенсии;
- с 1 октября - вырастет пенсия военным пенсионерам на 4,5 %.
При этом индивидуальный график индексации у каждого пенсионера разный и зависит от того, какие именно виды пенсий он получает.
Законодательное регулирование индексации пенсий
Порядок начисления и индексации страховых пенсий регламентирует Федеральный закон № 400-ФЗ, социальных и государственных пенсий - Федеральный закон № 166-ФЗ.
Повышение выплат происходит согласно закону о федеральном бюджете. Соответствующий закон “О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов” подписал президент России Владимир Путин.
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Как увеличить размер пенсии
По словам Натальи Починок, члена Общественной палаты РФ, главы комиссии по социальной политике, повысить пенсию можно после увольнения. По закону пенсионерам, которые ушли с работы, размер страховой пенсии рассчитывают с учетом пропущенных ежегодных индексаций начиная с первого числа месяца, который следует за месяцем увольнения. При этом, исходя из установленного порядка перерасчета, пенсия в большем размере фактически будет выплачиваться только через три месяца после увольнения. Если гражданин вновь устроится на работу, у него будет пенсия в повышенном размере - та сумма, которую он получал за день до принятия на работу. Таким образом, чтобы увеличить размер своей пенсии, вы можете уволиться с работы, дождаться перерасчета с учетом индексаций и снова устроиться на работу.
- Поэтому посчитайте, что вам выгоднее: продолжать работать и получать зарплату и страховую пенсию или уволиться, дождаться перерасчета и вновь трудоустроиться, чтобы получать зарплату и пенсию в повышенном размере. Это зависит от того, сколько времени вы еще в принципе планируете трудиться, - говорит эксперт.
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Мнения экспертов
Пенсии военных вырастут на 4,5% с 1 октября 2025 года за счет увеличения “понижающего коэффициента”, который применяется к размеру денежного довольствия для исчисления пенсий бывших военных и силовиков (МВД, Росгвардия, ФСБ и другие), он равен 89,83% на весь 2025 год.
С 2025 года повышать пенсии будут всем пожилым гражданам России, независимо от того, вышли на заслуженный отдых или продолжают работать. Для социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2025 года планируется индексация на 14,75%, а в 2026 году - на 10,3%.
Страховую пенсию и фиксированную выплату к ней проиндексируют в 2025 году - с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%. На 2026 год предусмотрена индексация с 1 февраля на 4%, а с 1 апреля - на 2,3%.
Базовый прожиточный минимум для пенсионеров в 2025 году составит 15 250 рублей и в 2026 году - 16 056 рублей.
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© iStock.com / invizbk
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