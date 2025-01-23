https://ria.ru/20250123/ovchinskiy-1995043195.html

Овчинский: на севере Москвы в рамках КРТ построят дом по реновации

Овчинский: на севере Москвы в рамках КРТ построят дом по реновации - РИА Новости, 23.01.2025

Овчинский: на севере Москвы в рамках КРТ построят дом по реновации

Дом по программе реновации в рамках программы комплексного развития территорий возведут в Тимирязевском районе Москвы, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:10:00+03:00

2025-01-23T09:10:00+03:00

2025-01-23T09:47:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Дом по программе реновации в рамках программы комплексного развития территорий возведут в Тимирязевском районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что жилье в рамках программы реновации появится на улице Вучетича, общая площадь квартир составит примерно 8,9 тысячи квадратных метров."Часть из них адаптируют для маломобильных граждан: увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Ожидается, что в новостройку смогут переехать более 300 жителей. Первый этаж будет нежилым, в будущем там смогут открыться объекты социально-бытового назначения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.При этом на придомовой территории проведут благоустройство и комплексное озеленение. Также для жителей оборудуют зоны для активных занятий и отдыха.Само жилье построят на участке, площадь которого составляет 0,43 гектара. Площадь новостройки составит свыше 16 тысяч "квадратов". Участок, где будет располагаться дом, находится между станцией МЦД-2 Гражданская и станцией метро "Дмитровская".

https://ria.ru/20250120/ovchinskiy-1994571737.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы