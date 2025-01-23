https://ria.ru/20250123/ovchinskiy-1995043195.html
Овчинский: на севере Москвы в рамках КРТ построят дом по реновации
Овчинский: на севере Москвы в рамках КРТ построят дом по реновации - РИА Новости, 23.01.2025
Овчинский: на севере Москвы в рамках КРТ построят дом по реновации
Дом по программе реновации в рамках программы комплексного развития территорий возведут в Тимирязевском районе Москвы, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:10:00+03:00
2025-01-23T09:10:00+03:00
2025-01-23T09:47:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Дом по программе реновации в рамках программы комплексного развития территорий возведут в Тимирязевском районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что жилье в рамках программы реновации появится на улице Вучетича, общая площадь квартир составит примерно 8,9 тысячи квадратных метров."Часть из них адаптируют для маломобильных граждан: увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Ожидается, что в новостройку смогут переехать более 300 жителей. Первый этаж будет нежилым, в будущем там смогут открыться объекты социально-бытового назначения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.При этом на придомовой территории проведут благоустройство и комплексное озеленение. Также для жителей оборудуют зоны для активных занятий и отдыха.Само жилье построят на участке, площадь которого составляет 0,43 гектара. Площадь новостройки составит свыше 16 тысяч "квадратов". Участок, где будет располагаться дом, находится между станцией МЦД-2 Гражданская и станцией метро "Дмитровская".
https://ria.ru/20250120/ovchinskiy-1994571737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на севере Москвы в рамках КРТ построят дом по реновации
Овчинский: в Тимирязевском районе Москвы в рамках КРТ построят дом по реновации
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Дом по программе реновации в рамках программы комплексного развития территорий возведут в Тимирязевском районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что жилье в рамках программы реновации появится на улице Вучетича, общая площадь квартир составит примерно 8,9 тысячи квадратных метров.
«
"Часть из них адаптируют для маломобильных граждан: увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Ожидается, что в новостройку смогут переехать более 300 жителей. Первый этаж будет нежилым, в будущем там смогут открыться объекты социально-бытового назначения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
При этом на придомовой территории проведут благоустройство и комплексное озеленение. Также для жителей оборудуют зоны для активных занятий и отдыха.
Само жилье построят на участке, площадь которого составляет 0,43 гектара. Площадь новостройки составит свыше 16 тысяч "квадратов". Участок, где будет располагаться дом, находится между станцией МЦД-2 Гражданская и станцией метро "Дмитровская".