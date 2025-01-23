https://ria.ru/20250123/obstrel-1995053693.html

Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.01.2025

Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T00:13:00+03:00

2025-01-23T00:13:00+03:00

2025-01-23T00:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Девятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Как отмечается, всего было выпущено 59 боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о гибели одного и ранении еще семи мирных жителей. В предыдущие сутки были зафиксированы 23 обстрела.

https://ria.ru/20250123/vzryvy-1995053255.html

https://ria.ru/20250122/harkov-1995053073.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика