https://ria.ru/20250123/naryshkin-1995094699.html

Нарышкин рассказал о вкладе Севморпути в годы Великой Отечественной войны

Нарышкин рассказал о вкладе Севморпути в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 23.01.2025

Нарышкин рассказал о вкладе Севморпути в годы Великой Отечественной войны

Поставки вооружений и сырья от союзников по Северному морскому пути во время Великой Отечественной войны помогли сорвать планы фашистской Германии по изоляции... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T11:09:00+03:00

2025-01-23T11:09:00+03:00

2025-01-23T11:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

северный ледовитый океан

германия

сергей нарышкин

витус беринг

российское историческое общество

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Поставки вооружений и сырья от союзников по Северному морскому пути во время Великой Отечественной войны помогли сорвать планы фашистской Германии по изоляции СССР, заявил председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "С началом Великой Отечественной войны Заполярье превратилось в полноценный театр военных действий, а Севморпуть стал ключевым каналом поставок необходимых Красной Армии вооружений, военной техники и стратегического сырья из стран-союзниц. Полярные конвои помогли сорвать план гитлеровского командования, рассчитывавшего на изоляцию Советского Союза, и стали одним из символов единения государств антигитлеровской коалиции", - сказал он на круглом столе, посвящённом истории освоения Северного морского пути. Нарышкин подчеркнул, что в год 80-летия Победы вспомнить об этой "героической странице истории российской Арктики" особенно важно. СМП председатель РИО назвал уникальной транспортной артерией, а её наличие - естественным конкурентным преимуществом России. Фундамент российского лидерства в освоении Арктики, по словам Нарышкина, начал закладываться ещё в XII-XIII веках, когда первые поморские мореплаватели уже бороздили Северный Ледовитый океан. Обнаружение судоходного пролива, отделяющего Евразию от Северной Америки во время чукотской экспедиции казачьего атамана Семёна Дежнёва, стало важнейшим открытием, но было недооценено современниками, посетовал Нарышкин. "При Петре Великом накопление и систематизация знаний о Северном Ледовитом океане стали государственным приоритетом. Историкам известно, что инструкция для первой камчатской экспедиции Витуса Беринга составлялась императором собственноручно. Позднее участники Великой Северной экспедиции нанесли на карту почти всё российское арктическое побережье, включая Аляску", - рассказал председатель РИО. В советское время началось планомерное хозяйственное освоение северного морского прохода, отметил он. В это же время руководителю главного управления Северного морского пути Отто Шмидту удалось впервые пройти по Севморпути за одну навигацию. Кроме того, Нарышкин отметил важность атомного ледокольного флота, за счёт которого в послевоенные годы продолжалось освоение СМП. Сегодня РФ располагает восемью атомными ледоколами, которые обеспечивают круглогодичную работу Севморпути, а ещё несколько находятся на стадии строительства, напомнил председатель РИО. "Стратегическое решение развивать Севморпуть в полной мере себя оправдало. Россия утвердилась в качестве великой арктической державы, а морской маршрут от Сахалина до Калининграда становится одной из самых перспективных транспортных артерий в мире", - заключил он.

https://ria.ru/20250122/tramp-1995035654.html

https://ria.ru/20250122/mizulina-1995049058.html

https://ria.ru/20250121/vov-1994829970.html

россия

северный ледовитый океан

германия

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россия, северный ледовитый океан, германия, сергей нарышкин, витус беринг, российское историческое общество, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне