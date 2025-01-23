https://ria.ru/20250123/naryshkin-1995068326.html

США постепенно деградируют и теряют контроль над ситуацией, заявил Нарышкин

США постепенно деградируют и теряют контроль над ситуацией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 23.01.2025

США постепенно деградируют и теряют контроль над ситуацией, заявил Нарышкин

Бывший мировой гегемон в лице США постепенно деградирует и теряет контроль над ситуацией, на фоне этого в условиях формирующегося многополярного мира появляются РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T07:28:00+03:00

2025-01-23T07:28:00+03:00

2025-01-23T07:28:00+03:00

сша

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923145430_95:0:3736:2048_1920x0_80_0_0_392b727954d3c1f9e34bdf7c75da92aa.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший мировой гегемон в лице США постепенно деградирует и теряет контроль над ситуацией, на фоне этого в условиях формирующегося многополярного мира появляются новые мощные и авторитетные государства-игроки, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По словам Нарышкина, сейчас происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку, и этот непростой процесс имеет свои риски. "Надо сказать, что бывший гегемон в лице Соединенных Штатов Америки постепенно деградирует, теряет контроль. И одновременно в мире появляются новые мощные, авторитетные игроки, которые имеют уже большой потенциал - потенциал развития, потенциал и способности обеспечивать безопасность и стабильность в мире", - отметил директор СВР.

https://ria.ru/20250123/naryshkin-1995060498.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)