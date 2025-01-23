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США постепенно деградируют и теряют контроль над ситуацией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 23.01.2025
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07:28 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/naryshkin-1995068326.html
США постепенно деградируют и теряют контроль над ситуацией, заявил Нарышкин
США постепенно деградируют и теряют контроль над ситуацией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 23.01.2025
США постепенно деградируют и теряют контроль над ситуацией, заявил Нарышкин
Бывший мировой гегемон в лице США постепенно деградирует и теряет контроль над ситуацией, на фоне этого в условиях формирующегося многополярного мира появляются РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:28:00+03:00
2025-01-23T07:28:00+03:00
сша
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший мировой гегемон в лице США постепенно деградирует и теряет контроль над ситуацией, на фоне этого в условиях формирующегося многополярного мира появляются новые мощные и авторитетные государства-игроки, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По словам Нарышкина, сейчас происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку, и этот непростой процесс имеет свои риски. "Надо сказать, что бывший гегемон в лице Соединенных Штатов Америки постепенно деградирует, теряет контроль. И одновременно в мире появляются новые мощные, авторитетные игроки, которые имеют уже большой потенциал - потенциал развития, потенциал и способности обеспечивать безопасность и стабильность в мире", - отметил директор СВР.
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сша, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
США, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
США постепенно деградируют и теряют контроль над ситуацией, заявил Нарышкин

Нарышкин: США постепенно деградируют и теряют контроль над ситуацией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший мировой гегемон в лице США постепенно деградирует и теряет контроль над ситуацией, на фоне этого в условиях формирующегося многополярного мира появляются новые мощные и авторитетные государства-игроки, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина, сейчас происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку, и этот непростой процесс имеет свои риски.
"Надо сказать, что бывший гегемон в лице Соединенных Штатов Америки постепенно деградирует, теряет контроль. И одновременно в мире появляются новые мощные, авторитетные игроки, которые имеют уже большой потенциал - потенциал развития, потенциал и способности обеспечивать безопасность и стабильность в мире", - отметил директор СВР.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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СШАРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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