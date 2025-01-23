https://ria.ru/20250123/moskva-1995138104.html
В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактные лекарства
В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактные лекарства - РИА Новости, 23.01.2025
В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактные лекарства
Пять человек задержаны в рамках расследования уголовного дела о продаже в аптеках в Москве недоброкачественных и незарегистрированных препаратов, сообщили РИА... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:56:00+03:00
2025-01-23T14:56:00+03:00
2025-01-23T14:56:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пять человек задержаны в рамках расследования уголовного дела о продаже в аптеках в Москве недоброкачественных и незарегистрированных препаратов, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по столице. По версии следствия, злоумышленники с ноября 2023 года покупали за границей недоброкачественные лекарства, а после распространяли их по аптекам для продажи. По предварительным данным, сотрудник одной из столичных фармацевтических фирм незаконно продал контрафактных лекарств более чем на 100 тысяч рублей. В свою очередь в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о лекарстве, которое используют для похудения. "В рамках расследования уголовного дела установлена причастность пяти лиц, им предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве, добавив, что уголовное дело возбуждено по статье о "сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медизделий, совершенном в крупном размере". Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте организатора преступной группы. Вместе с тем правоохранители уже провели обыски по местам жительства фигурантов, а также в аптеках, откуда изъяли лекарства. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 10 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240528/politsiya-1948815792.html
https://ria.ru/20240828/ekaterinburg-1968925595.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактные лекарства
В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для похудения
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пять человек задержаны в рамках расследования уголовного дела о продаже в аптеках в Москве недоброкачественных и незарегистрированных препаратов, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по столице.
По версии следствия, злоумышленники с ноября 2023 года покупали за границей недоброкачественные лекарства, а после распространяли их по аптекам для продажи. По предварительным данным, сотрудник одной из столичных фармацевтических фирм незаконно продал контрафактных лекарств более чем на 100 тысяч рублей.
В свою очередь в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о лекарстве, которое используют для похудения.
"В рамках расследования уголовного дела установлена причастность пяти лиц, им предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве, добавив, что уголовное дело возбуждено по статье о "сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медизделий, совершенном в крупном размере".
Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте организатора преступной группы.
Вместе с тем правоохранители уже провели обыски по местам жительства фигурантов, а также в аптеках, откуда изъяли лекарства. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 10 миллионов рублей.