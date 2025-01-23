https://ria.ru/20250123/moskva-1995138104.html

В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактные лекарства

В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактные лекарства - РИА Новости, 23.01.2025

В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактные лекарства

Пять человек задержаны в рамках расследования уголовного дела о продаже в аптеках в Москве недоброкачественных и незарегистрированных препаратов, сообщили РИА... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:56:00+03:00

2025-01-23T14:56:00+03:00

2025-01-23T14:56:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пять человек задержаны в рамках расследования уголовного дела о продаже в аптеках в Москве недоброкачественных и незарегистрированных препаратов, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по столице. По версии следствия, злоумышленники с ноября 2023 года покупали за границей недоброкачественные лекарства, а после распространяли их по аптекам для продажи. По предварительным данным, сотрудник одной из столичных фармацевтических фирм незаконно продал контрафактных лекарств более чем на 100 тысяч рублей. В свою очередь в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о лекарстве, которое используют для похудения. "В рамках расследования уголовного дела установлена причастность пяти лиц, им предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве, добавив, что уголовное дело возбуждено по статье о "сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медизделий, совершенном в крупном размере". Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте организатора преступной группы. Вместе с тем правоохранители уже провели обыски по местам жительства фигурантов, а также в аптеках, откуда изъяли лекарства. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 10 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240528/politsiya-1948815792.html

https://ria.ru/20240828/ekaterinburg-1968925595.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)