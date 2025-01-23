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В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактные лекарства - РИА Новости, 23.01.2025
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14:56 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/moskva-1995138104.html
В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактные лекарства
В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактные лекарства - РИА Новости, 23.01.2025
В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактные лекарства
Пять человек задержаны в рамках расследования уголовного дела о продаже в аптеках в Москве недоброкачественных и незарегистрированных препаратов, сообщили РИА... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:56:00+03:00
2025-01-23T14:56:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пять человек задержаны в рамках расследования уголовного дела о продаже в аптеках в Москве недоброкачественных и незарегистрированных препаратов, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по столице. По версии следствия, злоумышленники с ноября 2023 года покупали за границей недоброкачественные лекарства, а после распространяли их по аптекам для продажи. По предварительным данным, сотрудник одной из столичных фармацевтических фирм незаконно продал контрафактных лекарств более чем на 100 тысяч рублей. В свою очередь в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о лекарстве, которое используют для похудения. "В рамках расследования уголовного дела установлена причастность пяти лиц, им предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве, добавив, что уголовное дело возбуждено по статье о "сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медизделий, совершенном в крупном размере". Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте организатора преступной группы. Вместе с тем правоохранители уже провели обыски по местам жительства фигурантов, а также в аптеках, откуда изъяли лекарства. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 10 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240528/politsiya-1948815792.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактные лекарства

В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для похудения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пять человек задержаны в рамках расследования уголовного дела о продаже в аптеках в Москве недоброкачественных и незарегистрированных препаратов, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по столице.
По версии следствия, злоумышленники с ноября 2023 года покупали за границей недоброкачественные лекарства, а после распространяли их по аптекам для продажи. По предварительным данным, сотрудник одной из столичных фармацевтических фирм незаконно продал контрафактных лекарств более чем на 100 тысяч рублей.
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В свою очередь в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о лекарстве, которое используют для похудения.
"В рамках расследования уголовного дела установлена причастность пяти лиц, им предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве, добавив, что уголовное дело возбуждено по статье о "сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медизделий, совершенном в крупном размере".
Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте организатора преступной группы.
Вместе с тем правоохранители уже провели обыски по местам жительства фигурантов, а также в аптеках, откуда изъяли лекарства. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 10 миллионов рублей.
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