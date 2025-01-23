https://ria.ru/20250123/moskva-1995118240.html

Московские врачи помогли ребенку, проглотившему сувенирные монеты

Московские врачи помогли ребенку, проглотившему сувенирные монеты - РИА Новости, 23.01.2025

Московские врачи помогли ребенку, проглотившему сувенирные монеты

Специалисты Детской больницы имени Зои Башляевой помогли ребенку, который случайно проглотил монеты, выданные в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:20:00+03:00

2025-01-23T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты Детской больницы имени Зои Башляевой помогли ребенку, который случайно проглотил монеты, выданные в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых магазинов, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. Уточняется, что мальчик играл с монетами, которые выдают в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых магазинов, он попробовал их на вкус и случайно проглотил, после чего начал кашлять, пожаловался на боль в горле, не смог выпить воду. "Папа с ребенком пришел в больницу. Юному пациенту сделали рентген органов грудной и брюшной полости, где выявили монету в пищеводе. Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение. Учитывая данные описанной рентгенограммы в экстренном порядке выполнили эндоскопическое вмешательство в условиях операционной после предоперационной подготовки. Эзофагоскопия показала в верхней трети пищевода две монеты, которые наслоились одна на другую", - говорится в сообщении со ссылкой на больницу. Отмечается, что в данном случае монеты были нестандартные - с шероховатыми и жесткими краями, что привело к застреванию в пищеводе. В результате длительного нахождения такого инородного тела в организме могут быть такие последствия, как пролежень, перфорация и кровотечение.

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