https://ria.ru/20250123/moskva-1995118240.html
Московские врачи помогли ребенку, проглотившему сувенирные монеты
Московские врачи помогли ребенку, проглотившему сувенирные монеты - РИА Новости, 23.01.2025
Московские врачи помогли ребенку, проглотившему сувенирные монеты
Специалисты Детской больницы имени Зои Башляевой помогли ребенку, который случайно проглотил монеты, выданные в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:20:00+03:00
2025-01-23T13:20:00+03:00
2025-01-23T13:24:00+03:00
хорошие новости
москва
происшествия
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995118409_0:57:865:543_1920x0_80_0_0_ee7692458957d30a1558dcf1cfc3c7d2.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты Детской больницы имени Зои Башляевой помогли ребенку, который случайно проглотил монеты, выданные в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых магазинов, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. Уточняется, что мальчик играл с монетами, которые выдают в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых магазинов, он попробовал их на вкус и случайно проглотил, после чего начал кашлять, пожаловался на боль в горле, не смог выпить воду. "Папа с ребенком пришел в больницу. Юному пациенту сделали рентген органов грудной и брюшной полости, где выявили монету в пищеводе. Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение. Учитывая данные описанной рентгенограммы в экстренном порядке выполнили эндоскопическое вмешательство в условиях операционной после предоперационной подготовки. Эзофагоскопия показала в верхней трети пищевода две монеты, которые наслоились одна на другую", - говорится в сообщении со ссылкой на больницу. Отмечается, что в данном случае монеты были нестандартные - с шероховатыми и жесткими краями, что привело к застреванию в пищеводе. В результате длительного нахождения такого инородного тела в организме могут быть такие последствия, как пролежень, перфорация и кровотечение.
https://ria.ru/20250123/vrachi-1995102927.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995118409_0:0:819:614_1920x0_80_0_0_9387dacf0e0a278b7822a7bfdfaec713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, здоровье
Хорошие новости, Москва, Происшествия, Здоровье
Московские врачи помогли ребенку, проглотившему сувенирные монеты
Детская больница имени Башляевой помогла ребенку, случайно проглотившему монеты
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Специалисты Детской больницы имени Зои Башляевой помогли ребенку, который случайно проглотил монеты, выданные в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых магазинов, сообщается в Telegram
-канале департамента здравоохранения Москвы.
Уточняется, что мальчик играл с монетами, которые выдают в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых магазинов, он попробовал их на вкус и случайно проглотил, после чего начал кашлять, пожаловался на боль в горле, не смог выпить воду.
"Папа с ребенком пришел в больницу. Юному пациенту сделали рентген органов грудной и брюшной полости, где выявили монету в пищеводе. Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение. Учитывая данные описанной рентгенограммы в экстренном порядке выполнили эндоскопическое вмешательство в условиях операционной после предоперационной подготовки. Эзофагоскопия показала в верхней трети пищевода две монеты, которые наслоились одна на другую", - говорится в сообщении со ссылкой на больницу.
Отмечается, что в данном случае монеты были нестандартные - с шероховатыми и жесткими краями, что привело к застреванию в пищеводе. В результате длительного нахождения такого инородного тела в организме могут быть такие последствия, как пролежень, перфорация и кровотечение.