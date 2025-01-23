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Московские врачи помогли ребенку, проглотившему сувенирные монеты - РИА Новости, 23.01.2025
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13:20 23.01.2025 (обновлено: 13:24 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/moskva-1995118240.html
Московские врачи помогли ребенку, проглотившему сувенирные монеты
Московские врачи помогли ребенку, проглотившему сувенирные монеты - РИА Новости, 23.01.2025
Московские врачи помогли ребенку, проглотившему сувенирные монеты
Специалисты Детской больницы имени Зои Башляевой помогли ребенку, который случайно проглотил монеты, выданные в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:20:00+03:00
2025-01-23T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты Детской больницы имени Зои Башляевой помогли ребенку, который случайно проглотил монеты, выданные в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых магазинов, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. Уточняется, что мальчик играл с монетами, которые выдают в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых магазинов, он попробовал их на вкус и случайно проглотил, после чего начал кашлять, пожаловался на боль в горле, не смог выпить воду. "Папа с ребенком пришел в больницу. Юному пациенту сделали рентген органов грудной и брюшной полости, где выявили монету в пищеводе. Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение. Учитывая данные описанной рентгенограммы в экстренном порядке выполнили эндоскопическое вмешательство в условиях операционной после предоперационной подготовки. Эзофагоскопия показала в верхней трети пищевода две монеты, которые наслоились одна на другую", - говорится в сообщении со ссылкой на больницу. Отмечается, что в данном случае монеты были нестандартные - с шероховатыми и жесткими краями, что привело к застреванию в пищеводе. В результате длительного нахождения такого инородного тела в организме могут быть такие последствия, как пролежень, перфорация и кровотечение.
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Хорошие новости, Москва, Происшествия, Здоровье
Московские врачи помогли ребенку, проглотившему сувенирные монеты

Детская больница имени Башляевой помогла ребенку, случайно проглотившему монеты

© Фото : Московская медицина/TelegramМонеты, извлеченные специалистами Детской больницы имени Зои Башляевой из пищевода ребенка
Монеты, извлеченные специалистами Детской больницы имени Зои Башляевой из пищевода ребенка - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Московская медицина/Telegram
Монеты, извлеченные специалистами Детской больницы имени Зои Башляевой из пищевода ребенка
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты Детской больницы имени Зои Башляевой помогли ребенку, который случайно проглотил монеты, выданные в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых магазинов, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
Уточняется, что мальчик играл с монетами, которые выдают в качестве сувенира за покупку в одном из сетевых магазинов, он попробовал их на вкус и случайно проглотил, после чего начал кашлять, пожаловался на боль в горле, не смог выпить воду.
"Папа с ребенком пришел в больницу. Юному пациенту сделали рентген органов грудной и брюшной полости, где выявили монету в пищеводе. Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение. Учитывая данные описанной рентгенограммы в экстренном порядке выполнили эндоскопическое вмешательство в условиях операционной после предоперационной подготовки. Эзофагоскопия показала в верхней трети пищевода две монеты, которые наслоились одна на другую", - говорится в сообщении со ссылкой на больницу.
Отмечается, что в данном случае монеты были нестандартные - с шероховатыми и жесткими краями, что привело к застреванию в пищеводе. В результате длительного нахождения такого инородного тела в организме могут быть такие последствия, как пролежень, перфорация и кровотечение.
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