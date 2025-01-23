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Бизнес привлек на Мосбирже более 8 млрд рублей при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 23.01.2025
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Твой бизнес
 
13:17 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/mosbirzha-1995117874.html
Бизнес привлек на Мосбирже более 8 млрд рублей при поддержке МСП Банка
Бизнес привлек на Мосбирже более 8 млрд рублей при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 23.01.2025
Бизнес привлек на Мосбирже более 8 млрд рублей при поддержке МСП Банка
Совокупный объем выпусков облигаций субъектов МСП на Московской бирже, организованных при участии МСП Банка, составил 8,2 миллиарда рублей, что более чем в три... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:17:00+03:00
2025-01-23T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Совокупный объем выпусков облигаций субъектов МСП на Московской бирже, организованных при участии МСП Банка, составил 8,2 миллиарда рублей, что более чем в три раза превышает показатель 2023 года (2,6 миллиарда рублей), сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). В 2024 году МСП Банк выступил якорным инвестором для почти 40 компаний МСП, которые размещают свои облигации на Московской Бирже. Из них 20 компаний впервые вышли на фондовый рынок. Объем инвестиций МСП Банка на текущий момент составляет более двух миллиардов рублей. Лидерами по количеству обращений в МСП Банк стали эмитенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Челябинска, Нижнего Новгорода. Чаще всего за якорными инвестициями и помощи в организации выпуска обращались предприниматели, занятые в сфере промышленности, сельского хозяйства, ИТ, торговли, финансового сектора, говорится в сообщении. "Одно из преимуществ выхода на биржу — усиление позиции компании и получение объективной рыночной оценки ее финансовых показателей. Малый и средний бизнес определенно нуждается в инструментах господдержки и механизмах стимулирования для выхода на долговой рынок. Меры поддержки эмитентов должны иметь комплексный характер, учитывать запросы предпринимателей на всех этапах — от подготовительного до непосредственно выпуска самих облигаций", – отметил заместитель председателя правительства правительства РФ Александр Новак, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития России. В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что субсидирование части затрат, связанных с выходом на фондовый рынок, существенно повысило доступность биржевых инструментов для малого и среднего бизнеса. "За два года общий объем компенсаций в рамках этой меры поддержки превысил один миллиард рублей. Большинство эмитентов, получивших субсидию, являются участниками Сектора роста Московской биржи. Компенсация затрат по выпуску облигаций позволяет предприятиям диверсифицировать источники финансирования, а также стимулирует бизнес к выходу на IPO", – подчеркнул Решетников, слова которого приводит пресс-служба министерства. По словам генерального директора КМСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича в 2024 году количество размещений биржевых облигаций компаний МСП увеличилось почти на 40%, а географическая диверсификация выросла на 60% по сравнению с прошлым годом. "Интерес бизнеса к привлечению финансирования за счет инструментов фондового рынка будет расти в среднесрочной перспективе. Сейчас при участии Корпорации МСП ведется активная работа по расширению мер господдержки для стимулирования бОльшего количества компаний рассматривать альтернативные кредитованию способы привлечения инвестиций в свои проекты. Наличие поддержки со стороны институтов развития делает выход компании на фондовый рынок более простым и понятным", – цитирует пресс-служба КМСП слова Исаевича.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Бизнес привлек на Мосбирже более 8 млрд рублей при поддержке МСП Банка

МСП Банк в прошлом году выступил якорным инвестором для почти 40 компаний МСП

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Совокупный объем выпусков облигаций субъектов МСП на Московской бирже, организованных при участии МСП Банка, составил 8,2 миллиарда рублей, что более чем в три раза превышает показатель 2023 года (2,6 миллиарда рублей), сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
В 2024 году МСП Банк выступил якорным инвестором для почти 40 компаний МСП, которые размещают свои облигации на Московской Бирже. Из них 20 компаний впервые вышли на фондовый рынок.
Объем инвестиций МСП Банка на текущий момент составляет более двух миллиардов рублей. Лидерами по количеству обращений в МСП Банк стали эмитенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Челябинска, Нижнего Новгорода. Чаще всего за якорными инвестициями и помощи в организации выпуска обращались предприниматели, занятые в сфере промышленности, сельского хозяйства, ИТ, торговли, финансового сектора, говорится в сообщении.
"Одно из преимуществ выхода на биржу — усиление позиции компании и получение объективной рыночной оценки ее финансовых показателей. Малый и средний бизнес определенно нуждается в инструментах господдержки и механизмах стимулирования для выхода на долговой рынок. Меры поддержки эмитентов должны иметь комплексный характер, учитывать запросы предпринимателей на всех этапах — от подготовительного до непосредственно выпуска самих облигаций", – отметил заместитель председателя правительства правительства РФ Александр Новак, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития России.
В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что субсидирование части затрат, связанных с выходом на фондовый рынок, существенно повысило доступность биржевых инструментов для малого и среднего бизнеса.
"За два года общий объем компенсаций в рамках этой меры поддержки превысил один миллиард рублей. Большинство эмитентов, получивших субсидию, являются участниками Сектора роста Московской биржи. Компенсация затрат по выпуску облигаций позволяет предприятиям диверсифицировать источники финансирования, а также стимулирует бизнес к выходу на IPO", – подчеркнул Решетников, слова которого приводит пресс-служба министерства.
По словам генерального директора КМСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича в 2024 году количество размещений биржевых облигаций компаний МСП увеличилось почти на 40%, а географическая диверсификация выросла на 60% по сравнению с прошлым годом.
"Интерес бизнеса к привлечению финансирования за счет инструментов фондового рынка будет расти в среднесрочной перспективе. Сейчас при участии Корпорации МСП ведется активная работа по расширению мер господдержки для стимулирования бОльшего количества компаний рассматривать альтернативные кредитованию способы привлечения инвестиций в свои проекты. Наличие поддержки со стороны институтов развития делает выход компании на фондовый рынок более простым и понятным", – цитирует пресс-служба КМСП слова Исаевича.
Город Красногорск - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Число субъектов МСП Подмосковья достигло почти 458 тысяч
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