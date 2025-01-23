https://ria.ru/20250123/mnogodetnye-1995139978.html
Путин призвал создавать комфортные условия для многодетных семей
Путин призвал создавать комфортные условия для многодетных семей - РИА Новости, 23.01.2025
Путин призвал создавать комфортные условия для многодетных семей
Необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:04:00+03:00
2025-01-23T15:04:00+03:00
2025-01-23T15:12:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в России, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений", - сказал Путин в рамках заседания Наблюдательного совета АСИ.
https://ria.ru/20250113/pravitelstvo-1993455068.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создавать комфортные условия для многодетных семей
Путин призвал создавать максимально комфортные условия для многодетных семей