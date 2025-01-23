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Путин призвал создавать комфортные условия для многодетных семей - РИА Новости, 23.01.2025
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15:04 23.01.2025 (обновлено: 15:12 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/mnogodetnye-1995139978.html
Путин призвал создавать комфортные условия для многодетных семей
Путин призвал создавать комфортные условия для многодетных семей - РИА Новости, 23.01.2025
Путин призвал создавать комфортные условия для многодетных семей
Необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:04:00+03:00
2025-01-23T15:12:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в России, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений", - сказал Путин в рамках заседания Наблюдательного совета АСИ.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создавать комфортные условия для многодетных семей

Путин призвал создавать максимально комфортные условия для многодетных семей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди гуляют по Красной площади в Москве
Люди гуляют по Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений", - сказал Путин в рамках заседания Наблюдательного совета АСИ.
Семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Единственного кормильца в многодетной семье могут запретить увольнять
13 января, 12:55
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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