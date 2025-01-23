https://ria.ru/20250123/mnogodetnye-1995139978.html

Путин призвал создавать комфортные условия для многодетных семей

Путин призвал создавать комфортные условия для многодетных семей - РИА Новости, 23.01.2025

Путин призвал создавать комфортные условия для многодетных семей

Необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:04:00+03:00

2025-01-23T15:04:00+03:00

2025-01-23T15:12:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в России, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений", - сказал Путин в рамках заседания Наблюдательного совета АСИ.

https://ria.ru/20250113/pravitelstvo-1993455068.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин