https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html

Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев

Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев - РИА Новости, 23.01.2025

Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев

Противник подвергает обстрелам гражданскую инфраструктуру РФ в том числе с целью напугать людей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:25:00+03:00

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Противник подвергает обстрелам гражданскую инфраструктуру РФ в том числе с целью напугать людей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ, которое прошло в Брянской области. "Противник постоянно пытается предпринимать военные акции на территории нашей страны. Цель понятна - снизить потенциал наших вооруженных сил и ослабить экономику государства. Ну а подчас просто напугать людей, когда под обстрел попадает гражданская инфраструктура", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250123/medvedev-1995208004.html

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россия, дмитрий медведев, украина, вооруженные силы украины, общество