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Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:25 23.01.2025 (обновлено: 19:26 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html
Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев
Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев - РИА Новости, 23.01.2025
Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев
Противник подвергает обстрелам гражданскую инфраструктуру РФ в том числе с целью напугать людей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:25:00+03:00
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россия
дмитрий медведев
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Противник подвергает обстрелам гражданскую инфраструктуру РФ в том числе с целью напугать людей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ, которое прошло в Брянской области. "Противник постоянно пытается предпринимать военные акции на территории нашей страны. Цель понятна - снизить потенциал наших вооруженных сил и ослабить экономику государства. Ну а подчас просто напугать людей, когда под обстрел попадает гражданская инфраструктура", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995208004.html
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россия, дмитрий медведев, украина, вооруженные силы украины, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Общество
Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев

Медведев: Украина пытается напугать людей, обстреливая инфраструктуру в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Противник подвергает обстрелам гражданскую инфраструктуру РФ в том числе с целью напугать людей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ, которое прошло в Брянской области.
"Противник постоянно пытается предпринимать военные акции на территории нашей страны. Цель понятна - снизить потенциал наших вооруженных сил и ослабить экономику государства. Ну а подчас просто напугать людей, когда под обстрел попадает гражданская инфраструктура", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевУкраинаВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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