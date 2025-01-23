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Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев
Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев - РИА Новости, 23.01.2025
Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев
Противник подвергает обстрелам гражданскую инфраструктуру РФ в том числе с целью напугать людей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:25:00+03:00
2025-01-23T19:25:00+03:00
2025-01-23T19:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Противник подвергает обстрелам гражданскую инфраструктуру РФ в том числе с целью напугать людей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ, которое прошло в Брянской области. "Противник постоянно пытается предпринимать военные акции на территории нашей страны. Цель понятна - снизить потенциал наших вооруженных сил и ослабить экономику государства. Ну а подчас просто напугать людей, когда под обстрел попадает гражданская инфраструктура", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".
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россия, дмитрий медведев, украина, вооруженные силы украины, общество
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Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев
Медведев: Украина пытается напугать людей, обстреливая инфраструктуру в России