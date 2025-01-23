https://ria.ru/20250123/medvedev--1995211889.html

Медведев рассказал о работе Брянского химзавода

Медведев рассказал о работе Брянского химзавода - РИА Новости, 24.01.2025

Медведев рассказал о работе Брянского химзавода

Брянский химический завод в полном объёме продолжает выполнение гособоронзаказа, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-23T19:43:00+03:00

2025-01-23T19:43:00+03:00

2025-01-24T00:25:00+03:00

дмитрий медведев

россия

брянская область

экономика

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Брянский химический завод в полном объёме продолжает выполнение гособоронзаказа, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, посетивший предприятие. Медведев провел в Брянской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованного вооружения. "Посетили Брянский химический завод, который в полном объёме продолжает выполнение гособоронзаказа", - написал Медведев на своей странице в социальной сети" В Контакте".

https://ria.ru/20250123/medvedev--1995210002.html

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2025

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дмитрий медведев, россия, брянская область, экономика