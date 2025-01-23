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Медведев рассказал о работе Брянского химзавода - РИА Новости, 24.01.2025
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19:43 23.01.2025 (обновлено: 00:25 24.01.2025)
https://ria.ru/20250123/medvedev--1995211889.html
Медведев рассказал о работе Брянского химзавода
Медведев рассказал о работе Брянского химзавода - РИА Новости, 24.01.2025
Медведев рассказал о работе Брянского химзавода
Брянский химический завод в полном объёме продолжает выполнение гособоронзаказа, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-23T19:43:00+03:00
2025-01-24T00:25:00+03:00
дмитрий медведев
россия
брянская область
экономика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Брянский химический завод в полном объёме продолжает выполнение гособоронзаказа, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, посетивший предприятие. Медведев провел в Брянской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованного вооружения. "Посетили Брянский химический завод, который в полном объёме продолжает выполнение гособоронзаказа", - написал Медведев на своей странице в социальной сети" В Контакте".
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россия
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дмитрий медведев, россия, брянская область, экономика
Дмитрий Медведев, Россия, Брянская область, Экономика
Медведев рассказал о работе Брянского химзавода

Медведев заявил, что Брянский химзавод работает над выполнением гособоронзаказа

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Брянский химический завод в полном объёме продолжает выполнение гособоронзаказа, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, посетивший предприятие.
Медведев провел в Брянской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованного вооружения.
"Посетили Брянский химический завод, который в полном объёме продолжает выполнение гособоронзаказа", - написал Медведев на своей странице в социальной сети" В Контакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Медведев заявил, что обсудил в Брянске увеличение производства средств ПВО
Вчера, 19:27
 
Дмитрий МедведевРоссияБрянская областьЭкономика
 
 
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