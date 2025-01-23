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В Махачкале умерла женщина, на которую упала сорванная ветром фанера
В Махачкале умерла женщина, на которую упала сорванная ветром фанера - РИА Новости, 23.01.2025
В Махачкале умерла женщина, на которую упала сорванная ветром фанера
Женщина, на голову которой в Махачкале в ноябре прошлого года упал сорванный ветром лист фанеры, скончалась от полученных травм, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T23:19:00+03:00
2025-01-23T23:19:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 23 янв - РИА Новости. Женщина, на голову которой в Махачкале в ноябре прошлого года упал сорванный ветром лист фанеры, скончалась от полученных травм, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП). Пятого ноября в центре Махачкалы на женщину упал фанерный лист, который принесло сильным ветром с находящейся неподалеку стройплощадки. В мэрии сообщили РИА Новости, что пострадавшая - педагог многопрофильного лицея №5, фанера упала на нее по пути на работу. В РКБСМП заявляли, что 64-летняя женщины получила сочетанную травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков. Пациентка впала в кому, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. "Пациентка умерла 21 января из-за осложнений от травм", - сказали в больнице.
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россия, республика дагестан, махачкала, происшествия
Россия, Республика Дагестан, Махачкала, Происшествия
В Махачкале умерла женщина, на которую упала сорванная ветром фанера
Женщина, на которую в ноябре упала фанера в Махачкале, умерла в больнице
МАХАЧКАЛА, 23 янв - РИА Новости. Женщина, на голову которой в Махачкале в ноябре прошлого года упал сорванный ветром лист фанеры, скончалась от полученных травм, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП).
Пятого ноября в центре Махачкалы на женщину упал фанерный лист, который принесло сильным ветром с находящейся неподалеку стройплощадки. В мэрии сообщили РИА Новости, что пострадавшая - педагог многопрофильного лицея №5, фанера упала на нее по пути на работу. В РКБСМП заявляли, что 64-летняя женщины получила сочетанную травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков. Пациентка впала в кому, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Пациентка умерла 21 января из-за осложнений от травм", - сказали в больнице.