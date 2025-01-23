https://ria.ru/20250123/liksutov-1995078438.html

Ликсутов: при поддержке города завод выпустил безредукторную лебедку

Ликсутов: при поддержке города завод выпустил безредукторную лебедку - РИА Новости, 23.01.2025

Ликсутов: при поддержке города завод выпустил безредукторную лебедку

В Москве Карачаровский механический завод выпустил опытные образцы безредукторных лебедок – подъемных механизмов для вертикального транспорта, которые... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T10:00:00+03:00

2025-01-23T10:00:00+03:00

2025-01-23T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В Москве Карачаровский механический завод выпустил опытные образцы безредукторных лебедок – подъемных механизмов для вертикального транспорта, которые занимаются обеспечением высокого комфорта эксплуатации, заявил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва – город, где создают востребованные и технологичные решения для разных отраслей экономики. Лифтостроительные компании выпускают качественную и современную продукцию, а также создают инновационные компоненты. Разработка одной из крупнейших лифтостроительных компаний России предназначена для пассажирских лифтов грузоподъемностью 400 килограммов и скоростью 1,6 м/c, стандартной для 15-30-этажных домов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что серийный выпуск комплектующих для обеспечения собственных нужд будет налажен уже в текущем году.Отмечается, что безредукторные лебедки экономят пространство, обладают высокой энергоэффективностью и обеспечивают высокий комфорт для пассажиров за счет уменьшения шума и уровня вибраций."Город активно стимулирует развитие отрасли столичного лифтостроения и создает все необходимые условия для ее роста. Компаниям доступен широкий пул финансовых и нефинансовых инструментов поддержки, в частности, работает механизм офсетного контракта. Например, с Карачаровским механический заводом Москва заключила долгосрочные контракты на закупку лифтов для программы капитального ремонта и реновации", – приводит пресс-служба слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.Министр уточнил, что по условиям контрактов компания вложит свыше 2,1 миллиарда рублей в приобретение необходимого оборудования и рост производственных мощностей.Кроме того, за полгода специалисты предприятия подготовили конструкторскую документацию, определили узлы и детали лебедки для самостоятельного изготовления, произвели необходимую оснастку и разработали все необходимые технологические процессы для создания безредукторных лебедок.В свою очередь, гендиректор ООО "РУ КМЗ" Дмитрий Сидельковский пояснил, что задача по освоению выпуска безредукторных лебедок на базе завода была поставлена в прошлом году в целях локализации производства. До этого подобные лебедки закупали у европейских и китайских производителей.Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В городе действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в мегаполисе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов.Ранее Ликсутов сообщил, что индекс промышленного производства в Москве увеличился на 15,2% по итогам 11 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

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https://ria.ru/20250121/liksutov-1994766167.html

https://ria.ru/20250117/liksutov-1994127264.html

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Варвара Скокшина

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , поддержка бизнеса