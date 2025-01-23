https://ria.ru/20250123/liksutov-1995078438.html
Ликсутов: при поддержке города завод выпустил безредукторную лебедку
Ликсутов: при поддержке города завод выпустил безредукторную лебедку - РИА Новости, 23.01.2025
Ликсутов: при поддержке города завод выпустил безредукторную лебедку
В Москве Карачаровский механический завод выпустил опытные образцы безредукторных лебедок – подъемных механизмов для вертикального транспорта, которые... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:00:00+03:00
2025-01-23T10:00:00+03:00
2025-01-23T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995077752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f5f5e49261d264d2fd2d97969c5ef91.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В Москве Карачаровский механический завод выпустил опытные образцы безредукторных лебедок – подъемных механизмов для вертикального транспорта, которые занимаются обеспечением высокого комфорта эксплуатации, заявил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва – город, где создают востребованные и технологичные решения для разных отраслей экономики. Лифтостроительные компании выпускают качественную и современную продукцию, а также создают инновационные компоненты. Разработка одной из крупнейших лифтостроительных компаний России предназначена для пассажирских лифтов грузоподъемностью 400 килограммов и скоростью 1,6 м/c, стандартной для 15-30-этажных домов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что серийный выпуск комплектующих для обеспечения собственных нужд будет налажен уже в текущем году.Отмечается, что безредукторные лебедки экономят пространство, обладают высокой энергоэффективностью и обеспечивают высокий комфорт для пассажиров за счет уменьшения шума и уровня вибраций."Город активно стимулирует развитие отрасли столичного лифтостроения и создает все необходимые условия для ее роста. Компаниям доступен широкий пул финансовых и нефинансовых инструментов поддержки, в частности, работает механизм офсетного контракта. Например, с Карачаровским механический заводом Москва заключила долгосрочные контракты на закупку лифтов для программы капитального ремонта и реновации", – приводит пресс-служба слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.Министр уточнил, что по условиям контрактов компания вложит свыше 2,1 миллиарда рублей в приобретение необходимого оборудования и рост производственных мощностей.Кроме того, за полгода специалисты предприятия подготовили конструкторскую документацию, определили узлы и детали лебедки для самостоятельного изготовления, произвели необходимую оснастку и разработали все необходимые технологические процессы для создания безредукторных лебедок.В свою очередь, гендиректор ООО "РУ КМЗ" Дмитрий Сидельковский пояснил, что задача по освоению выпуска безредукторных лебедок на базе завода была поставлена в прошлом году в целях локализации производства. До этого подобные лебедки закупали у европейских и китайских производителей.Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В городе действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в мегаполисе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов.Ранее Ликсутов сообщил, что индекс промышленного производства в Москве увеличился на 15,2% по итогам 11 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
https://ria.ru/20250123/efimov-1995025600.html
https://ria.ru/20250121/liksutov-1994766167.html
https://ria.ru/20250117/liksutov-1994127264.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995077752_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_73c7981141c131d4f211688270332c21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Поддержка бизнеса
Ликсутов: при поддержке города завод выпустил безредукторную лебедку
Ликсутов: завод при поддержке города импортозаместил безредукторную лебедку
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В Москве Карачаровский механический завод выпустил опытные образцы безредукторных лебедок – подъемных механизмов для вертикального транспорта, которые занимаются обеспечением высокого комфорта эксплуатации, заявил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Москва – город, где создают востребованные и технологичные решения для разных отраслей экономики. Лифтостроительные компании выпускают качественную и современную продукцию, а также создают инновационные компоненты. Разработка одной из крупнейших лифтостроительных компаний России предназначена для пассажирских лифтов грузоподъемностью 400 килограммов и скоростью 1,6 м/c, стандартной для 15-30-этажных домов", – приводит слова Ликсутова
пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заместитель мэра добавил, что серийный выпуск комплектующих для обеспечения собственных нужд будет налажен уже в текущем году.
Отмечается, что безредукторные лебедки экономят пространство, обладают высокой энергоэффективностью и обеспечивают высокий комфорт для пассажиров за счет уменьшения шума и уровня вибраций.
"Город активно стимулирует развитие отрасли столичного лифтостроения и создает все необходимые условия для ее роста. Компаниям доступен широкий пул финансовых и нефинансовых инструментов поддержки, в частности, работает механизм офсетного контракта. Например, с Карачаровским механический заводом Москва заключила долгосрочные контракты на закупку лифтов для программы капитального ремонта и реновации", – приводит пресс-служба слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.
Министр уточнил, что по условиям контрактов компания вложит свыше 2,1 миллиарда рублей в приобретение необходимого оборудования и рост производственных мощностей.
Кроме того, за полгода специалисты предприятия подготовили конструкторскую документацию, определили узлы и детали лебедки для самостоятельного изготовления, произвели необходимую оснастку и разработали все необходимые технологические процессы для создания безредукторных лебедок.
В свою очередь, гендиректор ООО "РУ КМЗ" Дмитрий Сидельковский пояснил, что задача по освоению выпуска безредукторных лебедок на базе завода была поставлена в прошлом году в целях локализации производства. До этого подобные лебедки закупали у европейских и китайских производителей.
Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В городе действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в мегаполисе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов.
Ранее Ликсутов сообщил, что индекс промышленного производства в Москве увеличился на 15,2% по итогам 11 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.