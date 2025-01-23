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Каллас сеет панику для оправдания ввода сил на Украину, заявили во Франции

Каллас сеет панику для оправдания ввода сил на Украину, заявили во Франции - РИА Новости, 23.01.2025

Каллас сеет панику для оправдания ввода сил на Украину, заявили во Франции

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас, заявляя о "российской угрозе", пытается запугать граждан и разжигает ненависть к РФ, чтобы оправдать отправку западных РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T21:43:00+03:00

2025-01-23T21:43:00+03:00

2025-01-23T21:44:00+03:00

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ПАРИЖ, 23 янв – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас, заявляя о "российской угрозе", пытается запугать граждан и разжигает ненависть к РФ, чтобы оправдать отправку западных военных на Украину, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее Каллас заявила, что странам ЕС необходимо увеличивать расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. При этом она сослалась на некие "разведданные", согласно которым РФ якобы может "протестировать готовность ЕС защищать себя" в течение ближайших трех-пяти лет. "Цель этой чудовищности, которой нас просят поверить на слово, - вызывать страх, разжигать антироссийскую ненависть, навязать "европейскую армию", европеистический государственный переворот и ввод войск (французских в частности) на Украину!" - написал Филиппо в соцсети Х. По его словам, с приходом к власти в США Дональда Трампа ЕС "стал одинок в своём глобалистском безумии" и "становится всё опаснее". "Сумасшедший человек, которого ЕС выбрал в качестве "высокого представителя", эстонка Кайя Каллас, которая истерично выступает за войну, за НАТО и против России, распространяет ложную информацию, чтобы создать панику и спровоцировать тотальную войну", - добавил политик, призвав "спасти" Францию и путь к миру путем выхода из ЕС. Партия Филиппо регулярно организует во Франции митинги против поставок вооружений Украине, которые, по его словам, подрывают экономику Франции и Европы, а также с требованием выйти из ЕС и НАТО. В четверг газета Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня. Как сообщала ранее газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта. По данным других источников, в Европе сейчас обсуждают создание сил, в состав которых войдут примерно 50 тысяч военных из пяти или шести европейских стран. Согласно замыслу, эти военные будут охранять порядок на "демаркационной линии" между ВСУ и силами РФ в случае прекращения огня. Ранее агентство Рейтер передавало, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

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в мире, евросоюз, кайя каллас, франция, флориан филиппо, нато, украина, россия