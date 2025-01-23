Каллас сеет панику для оправдания ввода сил на Украину, заявили во Франции
Филиппо заявил, что Уаллас запугивает граждан для оправдания войск ЕС на Украине
© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кайя Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кайя Каллас. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 янв – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас, заявляя о "российской угрозе", пытается запугать граждан и разжигает ненависть к РФ, чтобы оправдать отправку западных военных на Украину, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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По его словам, с приходом к власти в США Дональда Трампа ЕС "стал одинок в своём глобалистском безумии" и "становится всё опаснее".
"Сумасшедший человек, которого ЕС выбрал в качестве "высокого представителя", эстонка Кайя Каллас, которая истерично выступает за войну, за НАТО и против России, распространяет ложную информацию, чтобы создать панику и спровоцировать тотальную войну", - добавил политик, призвав "спасти" Францию и путь к миру путем выхода из ЕС.
Партия Филиппо регулярно организует во Франции митинги против поставок вооружений Украине, которые, по его словам, подрывают экономику Франции и Европы, а также с требованием выйти из ЕС и НАТО.
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В четверг газета Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.
Как сообщала ранее газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.
По данным других источников, в Европе сейчас обсуждают создание сил, в состав которых войдут примерно 50 тысяч военных из пяти или шести европейских стран. Согласно замыслу, эти военные будут охранять порядок на "демаркационной линии" между ВСУ и силами РФ в случае прекращения огня.
Ранее агентство Рейтер передавало, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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