https://ria.ru/20250123/jamal-1995074341.html

На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО

На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО - РИА Новости, 23.01.2025

На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО

В Ямало-Ненецкого автономном округе увеличили единовременную выплату участникам спецоперации до 3,1 миллиона рублей, сообщило региональное правительство на... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:56:00+03:00

2025-01-23T08:56:00+03:00

2025-01-23T10:22:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв — РИА Новости. В Ямало-Ненецкого автономном округе увеличили единовременную выплату участникам спецоперации до 3,1 миллиона рублей, сообщило региональное правительство на своем сайте."По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова сумма выплаты составит 3,1 миллиона рублей. Ее смогут получить участники спецоперации, заключившие контракт в пункте отбора или военном комиссариате на территории округа", — говорится в публикации.Изменение затронут военных, подписавших контракт с Минобороны с 20 января по 31 марта этого года.На Ямале действует около 60 мер поддержки для участников СВО и их семей:Кроме того, компенсировать билеты теперь можно и неработающему сопровождающему ребенка участника спецоперации.

https://ria.ru/20250122/prokuratura-1995052895.html

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

https://ria.ru/20250123/vybory-1995053413.html

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ямал, дмитрий артюхов, общество