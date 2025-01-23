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На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО - РИА Новости, 23.01.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
08:56 23.01.2025 (обновлено: 10:22 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/jamal-1995074341.html
На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО
На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО - РИА Новости, 23.01.2025
На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО
В Ямало-Ненецкого автономном округе увеличили единовременную выплату участникам спецоперации до 3,1 миллиона рублей, сообщило региональное правительство на... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T08:56:00+03:00
2025-01-23T10:22:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв — РИА Новости. В Ямало-Ненецкого автономном округе увеличили единовременную выплату участникам спецоперации до 3,1 миллиона рублей, сообщило региональное правительство на своем сайте."По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова сумма выплаты составит 3,1 миллиона рублей. Ее смогут получить участники спецоперации, заключившие контракт в пункте отбора или военном комиссариате на территории округа", — говорится в публикации.Изменение затронут военных, подписавших контракт с Минобороны с 20 января по 31 марта этого года.На Ямале действует около 60 мер поддержки для участников СВО и их семей:Кроме того, компенсировать билеты теперь можно и неработающему сопровождающему ребенка участника спецоперации.
https://ria.ru/20250122/prokuratura-1995052895.html
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
https://ria.ru/20250123/vybory-1995053413.html
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ямал, дмитрий артюхов, общество
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Общество
На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО

На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО до 3,1 миллиона рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв — РИА Новости. В Ямало-Ненецкого автономном округе увеличили единовременную выплату участникам спецоперации до 3,1 миллиона рублей, сообщило региональное правительство на своем сайте.
"По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова сумма выплаты составит 3,1 миллиона рублей. Ее смогут получить участники спецоперации, заключившие контракт в пункте отбора или военном комиссариате на территории округа", — говорится в публикации.
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22 января, 23:51

Ранее размер выплаты в регионе составлял 1,9 миллиона рублей.

Изменение затронут военных, подписавших контракт с Минобороны с 20 января по 31 марта этого года.
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Выплаты и льготы участникам СВО: какие есть, кто имеет право, как получить
Вчера, 17:36
На Ямале действует около 60 мер поддержки для участников СВО и их семей:
  • в прошлом году началась выдача сертификатов на покупку школьных принадлежностей в размере 15 тысяч рублей;
  • стали действовать две новые жилищные меры: выплата 500 тысяч рублей и миллиона рублей взамен земельного участка;
  • реабилитацию могут проходить и члены семей военных, номинал сертификата вырос до 150 тысяч рублей на человека;
  • размер компенсации стоимости проезда бойцов в отпуск и обратно увеличился до 50 тысяч рублей.
Кроме того, компенсировать билеты теперь можно и неработающему сопровождающему ребенка участника спецоперации.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховОбщество
 
 
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