На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО
На Ямале увеличили единовременную выплату участникам СВО до 3,1 миллиона рублей
Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв — РИА Новости. В Ямало-Ненецкого автономном округе увеличили единовременную выплату участникам спецоперации до 3,1 миллиона рублей, сообщило региональное правительство на своем сайте.
"По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова сумма выплаты составит 3,1 миллиона рублей. Ее смогут получить участники спецоперации, заключившие контракт в пункте отбора или военном комиссариате на территории округа", — говорится в публикации.
Ранее размер выплаты в регионе составлял 1,9 миллиона рублей.
Изменение затронут военных, подписавших контракт с Минобороны с 20 января по 31 марта этого года.
На Ямале действует около 60 мер поддержки для участников СВО и их семей:
- в прошлом году началась выдача сертификатов на покупку школьных принадлежностей в размере 15 тысяч рублей;
- стали действовать две новые жилищные меры: выплата 500 тысяч рублей и миллиона рублей взамен земельного участка;
- реабилитацию могут проходить и члены семей военных, номинал сертификата вырос до 150 тысяч рублей на человека;
- размер компенсации стоимости проезда бойцов в отпуск и обратно увеличился до 50 тысяч рублей.
Кроме того, компенсировать билеты теперь можно и неработающему сопровождающему ребенка участника спецоперации.