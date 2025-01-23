https://ria.ru/20250123/infrastruktura-1995190284.html

В Оренбургской области восстановили инженерную инфраструктуру после паводка

В Оренбургской области восстановили инженерную инфраструктуру после паводка - РИА Новости, 23.01.2025

В Оренбургской области восстановили инженерную инфраструктуру после паводка

Инженерная инфраструктура во всех пострадавших от половодья территориях Оренбургской области восстановлена, доложил президенту России Владимиру Путину... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:46:00+03:00

2025-01-23T17:46:00+03:00

2025-01-23T17:46:00+03:00

общество

урал

оренбургская область

россия

денис паслер

владимир путин

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УФА, 23 янв – РИА Новости. Инженерная инфраструктура во всех пострадавших от половодья территориях Оренбургской области восстановлена, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Денис Паслер на совещании правительства РФ в режиме видеоконференции. "Инженерная инфраструктура во всех пострадавших (от половодья – ред.) территориях области восстановлена, отопительный сезон в регионе начался по регламенту и проходит в штатном режиме. Особое внимание обращу на 60 социальных объектов, 39 полностью восстановлено, 14 - завершаем работу по двухлетним контрактам в этом году, все организации продолжают деятельность, специалисты перераспределены и работают на новых площадях. Шесть объектов по детским лагерям не подлежат восстановлению", - сказал Паслер. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.

https://ria.ru/20240407/platezhi-1938443900.html

урал

оренбургская область

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общество, урал, оренбургская область, россия, денис паслер, владимир путин