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После вспышки кишечной инфекции в школе в Саратовской области завели дело - РИА Новости, 23.01.2025
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19:48 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/infektsiya-1995212306.html
После вспышки кишечной инфекции в школе в Саратовской области завели дело
После вспышки кишечной инфекции в школе в Саратовской области завели дело - РИА Новости, 23.01.2025
После вспышки кишечной инфекции в школе в Саратовской области завели дело
Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении должностного лица средней школы города Маркса в Саратовской области, работу которой приостановил... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:48:00+03:00
2025-01-23T19:48:00+03:00
россия
саратовская область
маркс
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении должностного лица средней школы города Маркса в Саратовской области, работу которой приостановил Роспотребнадзор из-за выявленных случаев кишечной инфекции, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее управление Роспотребнадзора по области сообщило, что ведомство с 16 января приостановило очные занятия в средней школе №3 в Марксе из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди учащихся. В ходе эпидрасследования у контактных и персонала учреждения обнаружена РНК норовируса второго генотипа. Глава Марксовского района уточнил, что норовирус выявлен у 16 детей, заболевание протекает в легкой форме. По его словам, работа школы временно приостановлена до 23 января. "Установлено, что в образовательном учреждении допущены нарушения при организации питьевого режима учащихся, порядка приемки и хранения продуктов питания. В этой связи прокуратура главе администрации Марксовского муниципального района внесла представление. Также в отношении должностного лица образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов", - говорится в сообщении прокуратуры. Санкции этой статьи КоАП РФ влекут наложение штрафа для должностных лиц в размере до 20 тысяч рублей. Окончательное устранение нарушений в школе находится на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250121/sanatoriy-1994758761.html
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россия
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россия, саратовская область, маркс, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Саратовская область, Маркс, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
После вспышки кишечной инфекции в школе в Саратовской области завели дело

Прокуратура завела дело после вспышки кишечной инфекции в школе под Саратовом

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении должностного лица средней школы города Маркса в Саратовской области, работу которой приостановил Роспотребнадзор из-за выявленных случаев кишечной инфекции, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
Ранее управление Роспотребнадзора по области сообщило, что ведомство с 16 января приостановило очные занятия в средней школе №3 в Марксе из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди учащихся. В ходе эпидрасследования у контактных и персонала учреждения обнаружена РНК норовируса второго генотипа. Глава Марксовского района уточнил, что норовирус выявлен у 16 детей, заболевание протекает в легкой форме. По его словам, работа школы временно приостановлена до 23 января.
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"Установлено, что в образовательном учреждении допущены нарушения при организации питьевого режима учащихся, порядка приемки и хранения продуктов питания. В этой связи прокуратура главе администрации Марксовского муниципального района внесла представление. Также в отношении должностного лица образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов", - говорится в сообщении прокуратуры.
Санкции этой статьи КоАП РФ влекут наложение штрафа для должностных лиц в размере до 20 тысяч рублей.
Окончательное устранение нарушений в школе находится на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.
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РоссияСаратовская областьМарксПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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