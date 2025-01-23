https://ria.ru/20250123/igorshuvalov-1995203009.html

Игорь Шувалов: предпринимателям нужны лучшие условия, и они создаются

Игорь Шувалов: предпринимателям нужны лучшие условия, и они создаются - РИА Новости, 23.01.2025

Игорь Шувалов: предпринимателям нужны лучшие условия, и они создаются

Сегодня для предпринимателей открылись новые возможности, и важно, чтобы условия для их работы соответствовали высоким ожиданиям как российского, так и... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T18:43:00+03:00

2025-01-23T18:43:00+03:00

2025-01-23T18:43:00+03:00

экономика

россия

игорь шувалов

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сегодня для предпринимателей открылись новые возможности, и важно, чтобы условия для их работы соответствовали высоким ожиданиям как российского, так и дружественного зарубежного бизнеса, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). "Сегодня для предпринимателей, включая начинающих, открылись новые рыночные ниши... Много было сделано для повышения качества жизни семей в городах. Важно, чтобы условия для предпринимательской активности соответствовали самым высоким ожиданиям: и российского, и дружеского, зарубежного бизнеса", — привели в ВЭБ.РФ слова Шувалова. По его словам, вся группа развития активно поддерживает продвижение российских брендов, а члены экспертного совета АСИ помогают формулировать новые идеи, превращать их в проектные решения. "По результатам 2024 года, более 740 идей и проектов охвачено поддержкой Агентства и партнеров, топ-100 идей были направлены в ФОИВ для поддержки, по результатам рассмотрения 41 идея была поддержана", — сообщил Шувалов. Он добавил, что ВЭБ.РФ и АСИ дополняют и усиливают друг друга. Шувалов видит большую возможность синергии с АСИ по линии помощи рынку государственно-частного партнерства (ГЧП) путем контроля баланса распределения рисков между публичными и частными сторонами проектов. "ВЭБ мог бы выступить консультантом и центром поддержки регионов по методологии и образовательной деятельности в сфере ГЧП, а при помощи этой системы, АСИ тиражировало бы лучшие решения и практики", — пояснил он. Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ заявила, что в приоритете у агентства на ближайшие шесть лет стоят задачи достижения лидерства страны по качеству жизни и деловому климату. "Миссия Агентства стратегических инициатив – создание возможностей для самореализации амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире. Нашим приоритетом в эти шесть лет будет достижение лидерства страны по качеству жизни и деловому климату", - сказала Чупшева. Шувалов, в свою очередь, отметил, что ВЭБ.РФ также проводит работу по оценке качества жизни в рамках составления "Индекса качества жизни в городах". "Работаем вместе с региональными администрациями. Имеем цель объединить эти два ресурса (Индекс качества жизни в городах и Рейтинг качества жизни в регионах - ред.) с тем, чтобы это был удобный ресурс для взаимодействия и с социальными группами, горожанами и жителями регионов, и представителями властей. Эту работу мы проведем в течение 2025 года", - сказал Шувалов. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи провел заседание наблюдательного совета АСИ, основной темой стало обсуждение новой стратегии развития агентства до 2030 года. Новая стратегия развития АСИ обсуждалась на предыдущем заседании набсовета в мае 2024 года. Путин тогда поручил разработать документ в логике активного участия агентства в реализации национальных проектов России. Также в стратегии должны быть определены цели, задачи, ключевые инструменты работы АСИ, подчеркивал Путин. Предыдущая стратегия развития агентства была рассчитана на 2022-2024 годы.

https://ria.ru/20250122/investitsii-1995009892.html

https://realty.ria.ru/20250121/veb-1994811437.html

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экономика, россия, игорь шувалов, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб)