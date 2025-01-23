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В Хабаровске проведут два юбилейных парада Победы - РИА Новости, 23.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:43 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/habarovsk-1995123200.html
В Хабаровске проведут два юбилейных парада Победы
В Хабаровске проведут два юбилейных парада Победы - РИА Новости, 23.01.2025
В Хабаровске проведут два юбилейных парада Победы
Два юбилейных парада Победы проведут в Хабаровске в этом году весной и осенью, сообщил мэр города Сергей Кравчук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:43:00+03:00
2025-01-23T13:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
хабаровск
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Два юбилейных парада Победы проведут в Хабаровске в этом году весной и осенью, сообщил мэр города Сергей Кравчук в своем Telegram-канале. "Провел заседание организационного комитета, на котором обсудили подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В этом году Хабаровск примет два юбилейных Парада Победы – 9 мая и 3 сентября", - написал Кравчук. По словам градоначальника, впервые будут проведены акции "Живая история" и "Портрет Героя", а на площади Славы появится Аллея памяти из кустов сирени. Во всех районах города пройдут акции "Концерт под окном ветерана", праздничные программы, смотр-конкурс отрядов почетного караула и многие другие. Как сообщает мэрия, с предложением в проведении мероприятий на парадах выступила хабаровская IT-компания. По словам ее руководителя Станислава Лукьянова, можно будет создать "живые" муралы. Чтобы их увидеть, нужно с помощью QR-кода скачать на телефон 3D-модель, которая появляется при наведении экрана на плоскую поверхность. Кроме того, компания предложила сделать муралы, посвященные празднику, с привлечением хабаровских художников – при наведении смартфона на поверхность изображения будут проявляться анимации и исторические справки. Кравчук поручил создать конкурсную комиссию из независимых экспертов по нанесению таких изображений. Также на заседании оргкомитета поступили предложения в День Победы запустить на прудах фонтаны под песни военных лет, сделать иллюминацию на административных зданиях с элементами, связанными с Победой. Все эти вопросы будут проработаны, заключил мэр. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны. Поправки внесли в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
https://ria.ru/20240314/parad-1932852198.html
https://ria.ru/20250123/peskov-1995108498.html
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хабаровск, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Хабаровск, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Хабаровске проведут два юбилейных парада Победы

Мэр Кравчук: в Хабаровске в 2025 году пройдут два юбилейных парада Победы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов
Военнослужащие парадных расчетов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие парадных расчетов. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Два юбилейных парада Победы проведут в Хабаровске в этом году весной и осенью, сообщил мэр города Сергей Кравчук в своем Telegram-канале.
"Провел заседание организационного комитета, на котором обсудили подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В этом году Хабаровск примет два юбилейных Парада Победы – 9 мая и 3 сентября", - написал Кравчук.
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По словам градоначальника, впервые будут проведены акции "Живая история" и "Портрет Героя", а на площади Славы появится Аллея памяти из кустов сирени. Во всех районах города пройдут акции "Концерт под окном ветерана", праздничные программы, смотр-конкурс отрядов почетного караула и многие другие.
Как сообщает мэрия, с предложением в проведении мероприятий на парадах выступила хабаровская IT-компания. По словам ее руководителя Станислава Лукьянова, можно будет создать "живые" муралы. Чтобы их увидеть, нужно с помощью QR-кода скачать на телефон 3D-модель, которая появляется при наведении экрана на плоскую поверхность. Кроме того, компания предложила сделать муралы, посвященные празднику, с привлечением хабаровских художников – при наведении смартфона на поверхность изображения будут проявляться анимации и исторические справки. Кравчук поручил создать конкурсную комиссию из независимых экспертов по нанесению таких изображений.
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Также на заседании оргкомитета поступили предложения в День Победы запустить на прудах фонтаны под песни военных лет, сделать иллюминацию на административных зданиях с элементами, связанными с Победой. Все эти вопросы будут проработаны, заключил мэр.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны. Поправки внесли в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
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