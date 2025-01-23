https://ria.ru/20250123/habarovsk-1995123200.html

В Хабаровске проведут два юбилейных парада Победы

В Хабаровске проведут два юбилейных парада Победы - РИА Новости, 23.01.2025

В Хабаровске проведут два юбилейных парада Победы

Два юбилейных парада Победы проведут в Хабаровске в этом году весной и осенью, сообщил мэр города Сергей Кравчук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:43:00+03:00

2025-01-23T13:43:00+03:00

2025-01-23T13:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

хабаровск

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Два юбилейных парада Победы проведут в Хабаровске в этом году весной и осенью, сообщил мэр города Сергей Кравчук в своем Telegram-канале. "Провел заседание организационного комитета, на котором обсудили подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В этом году Хабаровск примет два юбилейных Парада Победы – 9 мая и 3 сентября", - написал Кравчук. По словам градоначальника, впервые будут проведены акции "Живая история" и "Портрет Героя", а на площади Славы появится Аллея памяти из кустов сирени. Во всех районах города пройдут акции "Концерт под окном ветерана", праздничные программы, смотр-конкурс отрядов почетного караула и многие другие. Как сообщает мэрия, с предложением в проведении мероприятий на парадах выступила хабаровская IT-компания. По словам ее руководителя Станислава Лукьянова, можно будет создать "живые" муралы. Чтобы их увидеть, нужно с помощью QR-кода скачать на телефон 3D-модель, которая появляется при наведении экрана на плоскую поверхность. Кроме того, компания предложила сделать муралы, посвященные празднику, с привлечением хабаровских художников – при наведении смартфона на поверхность изображения будут проявляться анимации и исторические справки. Кравчук поручил создать конкурсную комиссию из независимых экспертов по нанесению таких изображений. Также на заседании оргкомитета поступили предложения в День Победы запустить на прудах фонтаны под песни военных лет, сделать иллюминацию на административных зданиях с элементами, связанными с Победой. Все эти вопросы будут проработаны, заключил мэр. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны. Поправки внесли в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

https://ria.ru/20240314/parad-1932852198.html

https://ria.ru/20250123/peskov-1995108498.html

https://ria.ru/20250120/anokhin-1994673829.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хабаровск, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне