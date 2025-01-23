https://ria.ru/20250123/grenlandiya-1995062846.html

В Гренландии оценили возможность стать "Катаром Северного Полушария"

В Гренландии оценили возможность стать "Катаром Северного Полушария" - РИА Новости, 23.01.2025

В Гренландии оценили возможность стать "Катаром Северного Полушария"

У Гренландии есть природные ресурсы, чтобы стать "Катаром Северного полушария", заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T04:20:00+03:00

2025-01-23T04:20:00+03:00

2025-01-23T04:20:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дания

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993960918_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_cc16b78b8ffa0c9c1646dc2bd4906cf4.jpg

НУУК (Гренландия), 23 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. У Гренландии есть природные ресурсы, чтобы стать "Катаром Северного полушария", заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. "У нас есть ресурсы для этого, но мы их не используем. Поэтому я надеюсь, что в будущем в Гренландии будет использоваться больше ресурсов при абсолютном соблюдении наших законов и защите окружающей среды, а также населения", - ответил он на вопрос, может ли Гренландия стать "Катаром Северного полушария". В понедельник гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил на пресс-конференции, что Гренландия открыта для расширения сотрудничества с США в области эксплуатации природных ресурсов острова. Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250122/grenlandija-1994906533.html

https://ria.ru/20250120/grenlandiya-1994541327.html

https://ria.ru/20250120/grenlandiya-1994612112.html

гренландия

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп