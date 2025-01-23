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В Гренландии оценили возможность стать "Катаром Северного Полушария" - РИА Новости, 23.01.2025
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04:20 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/grenlandiya-1995062846.html
В Гренландии оценили возможность стать "Катаром Северного Полушария"
В Гренландии оценили возможность стать "Катаром Северного Полушария" - РИА Новости, 23.01.2025
В Гренландии оценили возможность стать "Катаром Северного Полушария"
У Гренландии есть природные ресурсы, чтобы стать "Катаром Северного полушария", заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T04:20:00+03:00
2025-01-23T04:20:00+03:00
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НУУК (Гренландия), 23 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. У Гренландии есть природные ресурсы, чтобы стать "Катаром Северного полушария", заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. "У нас есть ресурсы для этого, но мы их не используем. Поэтому я надеюсь, что в будущем в Гренландии будет использоваться больше ресурсов при абсолютном соблюдении наших законов и защите окружающей среды, а также населения", - ответил он на вопрос, может ли Гренландия стать "Катаром Северного полушария". В понедельник гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил на пресс-конференции, что Гренландия открыта для расширения сотрудничества с США в области эксплуатации природных ресурсов острова. Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250122/grenlandija-1994906533.html
https://ria.ru/20250120/grenlandiya-1994541327.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
В Гренландии оценили возможность стать "Катаром Северного Полушария"

Депутат Фенкер: Гренладия может стать "Катаром Северного полушария"

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости
Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 23 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. У Гренландии есть природные ресурсы, чтобы стать "Катаром Северного полушария", заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"У нас есть ресурсы для этого, но мы их не используем. Поэтому я надеюсь, что в будущем в Гренландии будет использоваться больше ресурсов при абсолютном соблюдении наших законов и защите окружающей среды, а также населения", - ответил он на вопрос, может ли Гренландия стать "Катаром Северного полушария".
Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Гренландия хочет вступить в ВТО, заявил депутат
Вчера, 04:16
В понедельник гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил на пресс-конференции, что Гренландия открыта для расширения сотрудничества с США в области эксплуатации природных ресурсов острова.
Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Гренландия хотела бы войти в состав ООН, заявил депутат
20 января, 06:51
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
20 января, 17:11
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
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