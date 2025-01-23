В Гренландии оценили возможность стать "Катаром Северного Полушария"
Депутат Фенкер: Гренладия может стать "Катаром Северного полушария"
Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 23 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. У Гренландии есть природные ресурсы, чтобы стать "Катаром Северного полушария", заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"У нас есть ресурсы для этого, но мы их не используем. Поэтому я надеюсь, что в будущем в Гренландии будет использоваться больше ресурсов при абсолютном соблюдении наших законов и защите окружающей среды, а также населения", - ответил он на вопрос, может ли Гренландия стать "Катаром Северного полушария".
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В понедельник гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил на пресс-конференции, что Гренландия открыта для расширения сотрудничества с США в области эксплуатации природных ресурсов острова.
Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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