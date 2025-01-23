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В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о новых регионах России - РИА Новости, 23.01.2025
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09:45 23.01.2025 (обновлено: 14:56 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995080364.html
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о новых регионах России
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о новых регионах России - РИА Новости, 23.01.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о новых регионах России
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал бредом человека, оторванного от реальности, заявление Владимира... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:45:00+03:00
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россия
украина
москва
владимир путин
дмитрий белик
владимир зеленский
госдума рф
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал бредом человека, оторванного от реальности, заявление Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России. Ранее Зеленский заявил журналистам, что Украина не признает новые регионы России. "Россия не нуждается в признаниях Зеленским ее новых территорий. Он не та фигура, чтобы влиять на события, и продолжает упорно отрицать существующую реальность, в том числе и территориальную, тиражируя очередной бред и ахинею", — сказал РИА Новости Белик. По его словам, мир понимает, что даже после окончания СВО скоро наладить отношения с Украиной не получится. "Но зачастую, как показывает история человечества, после фанатика к власти приходят прагматики, а вот с ними можно разговаривать, а значит, и спорные вопросы закрыть", — сказал Белик. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20250123/sovfed-1995059373.html
https://ria.ru/20241220/zelenskiy-1990437701.html
https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994912279.html
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россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий белик, владимир зеленский, госдума рф, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Белик, Владимир Зеленский, Госдума РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о новых регионах России

Депутат Белик назвал бредом заявление Зеленского о новых регионах России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал бредом человека, оторванного от реальности, заявление Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России.
Ранее Зеленский заявил журналистам, что Украина не признает новые регионы России.
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"Россия не нуждается в признаниях Зеленским ее новых территорий. Он не та фигура, чтобы влиять на события, и продолжает упорно отрицать существующую реальность, в том числе и территориальную, тиражируя очередной бред и ахинею", — сказал РИА Новости Белик.
По его словам, мир понимает, что даже после окончания СВО скоро наладить отношения с Украиной не получится.
"Но зачастую, как показывает история человечества, после фанатика к власти приходят прагматики, а вот с ними можно разговаривать, а значит, и спорные вопросы закрыть", — сказал Белик.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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