https://ria.ru/20250123/gatilov-1995150998.html

Россия остается открытой для взаимодействия с США, заявил Гатилов

Россия остается открытой для взаимодействия с США, заявил Гатилов - РИА Новости, 23.01.2025

Россия остается открытой для взаимодействия с США, заявил Гатилов

Россия остается открытой для взаимодействия с новой администрацией США президента Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил постоянный представитель РФ... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:35:00+03:00

2025-01-23T15:35:00+03:00

2025-01-23T15:36:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

геннадий гатилов

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148897/58/1488975880_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e14bb5bbfc8e20a6a91f433a9d0a3889.jpg

ЖЕНЕВА, 23 янв – РИА Новости. Россия остается открытой для взаимодействия с новой администрацией США президента Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов на пленарном заседании конференции ООН по разоружению. "Россия остается открытой для взаимодействия с новой администрацией США, также по украинскому конфликту. Однако для нас принципиально важно, в первую очередь, устранить первопричины кризиса. Что же касается самого урегулирования ситуации, то его целью должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех государств и всех народов, которые проживают в этом регионе", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250120/putin-1994655212.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, геннадий гатилов, оон