Politico: Франция и Британия планируют отправить военных на Украину
Politico: Франция и Британия начали подготовку отправки военных на Украину
© Фото : MoD/Crown copyright (2014) Британские военнослужащие
© Фото : MoD/Crown copyright (2014)
Британские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника.
"Британцы и французы уже начали некоторое предварительное планирование", — говорится в публикации.
По данным Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.
Источники Politico подтвердили, что на Западе сейчас обсуждают создание сил, в состав которых войдут примерно 50 тысяч военных из пяти или шести европейских стран. Согласно замыслу, они будут охранять порядок на "демаркационной линии" между ВСУ и ВС России в случае прекращения огня.
Как сообщало Reuters, большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Также они в целом поддерживают идею заморозки нынешней линии фронта.
Российские власти, в свою очередь, подчеркивали, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для Москвы, необходимо не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
Позиция России по урегулированию на Украине
В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
- Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.