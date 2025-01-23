https://ria.ru/20250123/frantsija-1995137001.html

Politico: Франция и Британия планируют отправить военных на Украину

Politico: Франция и Британия планируют отправить военных на Украину - РИА Новости, 23.01.2025

Politico: Франция и Британия планируют отправить военных на Украину

Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:51:00+03:00

2025-01-23T14:51:00+03:00

2025-01-23T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника."Британцы и французы уже начали некоторое предварительное планирование", — говорится в публикации.Источники Politico подтвердили, что на Западе сейчас обсуждают создание сил, в состав которых войдут примерно 50 тысяч военных из пяти или шести европейских стран. Согласно замыслу, они будут охранять порядок на "демаркационной линии" между ВСУ и ВС России в случае прекращения огня. Как сообщало Reuters, большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Также они в целом поддерживают идею заморозки нынешней линии фронта.Российские власти, в свою очередь, подчеркивали, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для Москвы, необходимо не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.Позиция России по урегулированию на УкраинеВ июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html

https://ria.ru/20250123/ukraina-1994854699.html

https://ria.ru/20250123/ft-1995074601.html

https://ria.ru/20250123/ukraina-1995104673.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, франция