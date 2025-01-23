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Politico: Франция и Британия планируют отправить военных на Украину - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 23.01.2025 (обновлено: 15:16 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/frantsija-1995137001.html
Politico: Франция и Британия планируют отправить военных на Украину
Politico: Франция и Британия планируют отправить военных на Украину - РИА Новости, 23.01.2025
Politico: Франция и Британия планируют отправить военных на Украину
Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:51:00+03:00
2025-01-23T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника."Британцы и французы уже начали некоторое предварительное планирование", — говорится в публикации.Источники Politico подтвердили, что на Западе сейчас обсуждают создание сил, в состав которых войдут примерно 50 тысяч военных из пяти или шести европейских стран. Согласно замыслу, они будут охранять порядок на "демаркационной линии" между ВСУ и ВС России в случае прекращения огня. Как сообщало Reuters, большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Также они в целом поддерживают идею заморозки нынешней линии фронта.Российские власти, в свою очередь, подчеркивали, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для Москвы, необходимо не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.Позиция России по урегулированию на УкраинеВ июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, франция
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Франция
Politico: Франция и Британия планируют отправить военных на Украину

Politico: Франция и Британия начали подготовку отправки военных на Украину

© Фото : MoD/Crown copyright (2014) Британские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : MoD/Crown copyright (2014)
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника.
"Британцы и французы уже начали некоторое предварительное планирование", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика
22 января, 08:00

По данным Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.

Источники Politico подтвердили, что на Западе сейчас обсуждают создание сил, в состав которых войдут примерно 50 тысяч военных из пяти или шести европейских стран. Согласно замыслу, они будут охранять порядок на "демаркационной линии" между ВСУ и ВС России в случае прекращения огня.
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Вчера, 08:00
Как сообщало Reuters, большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Также они в целом поддерживают идею заморозки нынешней линии фронта.
Российские власти, в свою очередь, подчеркивали, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для Москвы, необходимо не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе
Вчера, 09:04

Позиция России по урегулированию на Украине

В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
  • Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В сенате США допустили выделение дополнительной военной помощи Украине
Вчера, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОФранция
 
 
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