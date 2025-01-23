https://ria.ru/20250123/frantsija-1995102457.html
Глава разведслужбы Франции заявила о важности контактов с Россией
Глава разведслужбы Франции заявила о важности контактов с Россией - РИА Новости, 23.01.2025
Глава разведслужбы Франции заявила о важности контактов с Россией
Сохранение канала общения с различными странами, включая Россию, отвечает общим интересам в сфере борьбы с террористической деятельностью, заявила глава... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:03:00+03:00
2025-01-23T12:03:00+03:00
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ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Сохранение канала общения с различными странами, включая Россию, отвечает общим интересам в сфере борьбы с террористической деятельностью, заявила глава Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI) Селин Бертон в интервью изданию Point. Начальника разведслужбы попросили прокомментировать сотрудничество в контртеррористической деятельности с "Россией и другими очень агрессивно настроенными" против Франции странами. "В мире разведки говорят, что у нас нет врагов или друзей. У нас есть союзники и противники. Впрочем, в интересах стран никогда не разрывать отношения и поддерживать канал для неформальных обсуждений посредством своих разведывательных служб", - сказала Бертон. Она отметила, что борьба с терроризмом объединяет государства и что сотрудничество в этой области остается тесным, несмотря на геополитические разногласия. "Все страны, какой бы ни были их политическая модель и их геополитические взгляды, имеют совместный интерес, который они разделяют - защитить свою национальную территорию. Страна, не сотрудничающая в этой области, рискует исключением из международного сообщества", - отметила она.
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россия, франция, в мире
Глава разведслужбы Франции заявила о важности контактов с Россией
Глава DGSI Бертон: диалог с РФ по борьбе с терроризмом отвечает интересам Парижа
ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости.
Сохранение канала общения с различными странами, включая Россию, отвечает общим интересам в сфере борьбы с террористической деятельностью, заявила глава Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI) Селин Бертон в интервью изданию Point
.
Начальника разведслужбы попросили прокомментировать сотрудничество в контртеррористической деятельности с "Россией и другими очень агрессивно настроенными" против Франции
странами.
"В мире разведки говорят, что у нас нет врагов или друзей. У нас есть союзники и противники. Впрочем, в интересах стран никогда не разрывать отношения и поддерживать канал для неформальных обсуждений посредством своих разведывательных служб", - сказала Бертон.
Она отметила, что борьба с терроризмом объединяет государства и что сотрудничество в этой области остается тесным, несмотря на геополитические разногласия.
"Все страны, какой бы ни были их политическая модель и их геополитические взгляды, имеют совместный интерес, который они разделяют - защитить свою национальную территорию. Страна, не сотрудничающая в этой области, рискует исключением из международного сообщества", - отметила она.