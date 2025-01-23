Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/evrosojuz-1995073065.html
В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа
В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа - РИА Новости, 23.01.2025
В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа
Евросоюз готов взаимодействовать с администрацией нового президента США Дональда Трампа и обсудить все вопросы, волнующие Вашингтон, заявил еврокомиссар по... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T08:40:00+03:00
2025-01-23T08:40:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
америка
дональд трамп
марош шефчович
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/21/1499522176_0:2:2134:1202_1920x0_80_0_0_f7e1702cdd9a24c8ede032b2bd824caf.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Евросоюз готов взаимодействовать с администрацией нового президента США Дональда Трампа и обсудить все вопросы, волнующие Вашингтон, заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности ЕС Марош Шефчович. В интервью изданию Politico он заявил, что в ЕС внимательно прислушиваются к заявлениям, поступающим из Белого дома. "Наш посыл предельно ясен: мы готовы к взаимодействию. Мы хотим представить пакет мер по сотрудничеству, а также готовы обсудить все вопросы, вызывающие беспокойство у наших американских партнеров, а дальше будем действовать по ситуации", - добавил еврокомиссар. Трамп во время первого срока пребывания на посту президента США вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить". Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.
https://ria.ru/20241220/tramp-1990315494.html
https://ria.ru/20250122/britanija-1994997718.html
сша
вашингтон (штат)
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/21/1499522176_25:0:2134:1582_1920x0_80_0_0_1a394c9e1e44d3eb5d0c0dd4c7ed476c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), америка, дональд трамп, марош шефчович, евросоюз, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Америка, Дональд Трамп, Марош Шефчович, Евросоюз, НАТО
В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа

Еврокомиссар Шефчович: Евросоюз готов сотрудничать с администрацией Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Евросоюз готов взаимодействовать с администрацией нового президента США Дональда Трампа и обсудить все вопросы, волнующие Вашингтон, заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности ЕС Марош Шефчович.
В интервью изданию Politico он заявил, что в ЕС внимательно прислушиваются к заявлениям, поступающим из Белого дома.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Трамп выдвинул ЕС ультиматум
20 декабря 2024, 09:21
"Наш посыл предельно ясен: мы готовы к взаимодействию. Мы хотим представить пакет мер по сотрудничеству, а также готовы обсудить все вопросы, вызывающие беспокойство у наших американских партнеров, а дальше будем действовать по ситуации", - добавил еврокомиссар.
Трамп во время первого срока пребывания на посту президента США вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить".
Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Британии выступили против урегулирования Трампом конфликта на Украине
22 января, 16:17
 
В миреСШАВашингтон (штат)АмерикаДональд ТрампМарош ШефчовичЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала