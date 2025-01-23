https://ria.ru/20250123/evrosojuz-1995073065.html

В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа

В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа - РИА Новости, 23.01.2025

В ЕС заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа

Евросоюз готов взаимодействовать с администрацией нового президента США Дональда Трампа и обсудить все вопросы, волнующие Вашингтон, заявил еврокомиссар по... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:40:00+03:00

2025-01-23T08:40:00+03:00

2025-01-23T08:40:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Евросоюз готов взаимодействовать с администрацией нового президента США Дональда Трампа и обсудить все вопросы, волнующие Вашингтон, заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности ЕС Марош Шефчович. В интервью изданию Politico он заявил, что в ЕС внимательно прислушиваются к заявлениям, поступающим из Белого дома. "Наш посыл предельно ясен: мы готовы к взаимодействию. Мы хотим представить пакет мер по сотрудничеству, а также готовы обсудить все вопросы, вызывающие беспокойство у наших американских партнеров, а дальше будем действовать по ситуации", - добавил еврокомиссар. Трамп во время первого срока пребывания на посту президента США вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить". Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.

https://ria.ru/20241220/tramp-1990315494.html

https://ria.ru/20250122/britanija-1994997718.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), америка, дональд трамп, марош шефчович, евросоюз, нато