https://ria.ru/20250123/ekonomika-1995109791.html
Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, заявили в Кремле
Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.01.2025
Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, заявили в Кремле
Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, несмотря на наличие некоторых проблемных факторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:39:00+03:00
2025-01-23T12:39:00+03:00
2025-01-23T12:39:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, несмотря на наличие некоторых проблемных факторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сохраняем достаточно высокие темпы развития, несмотря на наличие определенных проблемных факторов. Но дело в том, что экономика всех стран мира сейчас сталкивается с проблемными факторами. Поэтому в данном случае Россия не является исключением", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250123/ssha-1995107994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, заявили в Кремле
Песков: Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, несмотря на проблемы