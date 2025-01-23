https://ria.ru/20250123/ekonomika-1995109791.html

Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, заявили в Кремле

Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.01.2025

Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, заявили в Кремле

Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, несмотря на наличие некоторых проблемных факторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:39:00+03:00

2025-01-23T12:39:00+03:00

2025-01-23T12:39:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, несмотря на наличие некоторых проблемных факторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сохраняем достаточно высокие темпы развития, несмотря на наличие определенных проблемных факторов. Но дело в том, что экономика всех стран мира сейчас сталкивается с проблемными факторами. Поэтому в данном случае Россия не является исключением", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250123/ssha-1995107994.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий песков