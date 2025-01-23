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Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.01.2025
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12:39 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/ekonomika-1995109791.html
Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, заявили в Кремле
Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.01.2025
Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, заявили в Кремле
Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, несмотря на наличие некоторых проблемных факторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:39:00+03:00
2025-01-23T12:39:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, несмотря на наличие некоторых проблемных факторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сохраняем достаточно высокие темпы развития, несмотря на наличие определенных проблемных факторов. Но дело в том, что экономика всех стран мира сейчас сталкивается с проблемными факторами. Поэтому в данном случае Россия не является исключением", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, заявили в Кремле

Песков: Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, несмотря на проблемы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия сохраняет высокие темпы развития экономики, несмотря на наличие некоторых проблемных факторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сохраняем достаточно высокие темпы развития, несмотря на наличие определенных проблемных факторов. Но дело в том, что экономика всех стран мира сейчас сталкивается с проблемными факторами. Поэтому в данном случае Россия не является исключением", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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