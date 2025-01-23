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Ефимов: для строительства за счет городского бюджета выпустили 700 планов - РИА Новости, 23.01.2025
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14:10 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/efimov-1995104967.html
Ефимов: для строительства за счет городского бюджета выпустили 700 планов
Ефимов: для строительства за счет городского бюджета выпустили 700 планов - РИА Новости, 23.01.2025
Ефимов: для строительства за счет городского бюджета выпустили 700 планов
Москомархитектура за пять лет выпустила почти 700 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для объектов, которые возводят по инвестиционной программе, РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:10:00+03:00
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москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москомархитектура за пять лет выпустила почти 700 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для объектов, которые возводят по инвестиционной программе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2020 года в столице оформили почти 700 градостроительных планов земельных участков для возведения объектов капитального строительства за счет городского бюджета. Из них более 24 процентов пришлось на 2024-й, когда выпустили более 160 ГПЗУ для реализации проектов в рамках Адресной инвестиционной программы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса столицы.В сообщении уточняется, что благодаря инвестиционной программе в столице возводят различные жилые, спортивные, образовательные и социальные объекты.В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в прошлом году по инвестиционной программе в Москве выпустили градостроительный план земельного участка для строительства детской поликлиники в Зеленограде на участке 0,5 гектара. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену.
https://ria.ru/20250123/efimov-1995026146.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: для строительства за счет городского бюджета выпустили 700 планов

Ефимов: в Москве выпустили 700 планов для строительства за средства города

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москомархитектура за пять лет выпустила почти 700 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для объектов, которые возводят по инвестиционной программе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2020 года в столице оформили почти 700 градостроительных планов земельных участков для возведения объектов капитального строительства за счет городского бюджета. Из них более 24 процентов пришлось на 2024-й, когда выпустили более 160 ГПЗУ для реализации проектов в рамках Адресной инвестиционной программы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса столицы.
В сообщении уточняется, что благодаря инвестиционной программе в столице возводят различные жилые, спортивные, образовательные и социальные объекты.
В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в прошлом году по инвестиционной программе в Москве выпустили градостроительный план земельного участка для строительства детской поликлиники в Зеленограде на участке 0,5 гектара. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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