https://ria.ru/20250123/efimov-1995025600.html

Ефимов: в 2025 году в Москве планируют начать работы по восьми проектам КРТ

Ефимов: в 2025 году в Москве планируют начать работы по восьми проектам КРТ - РИА Новости, 23.01.2025

Ефимов: в 2025 году в Москве планируют начать работы по восьми проектам КРТ

Начало строительных работ в 2025 году запланировано по восьми проектам комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:25:00+03:00

2025-01-23T09:25:00+03:00

2025-01-23T09:25:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Начало строительных работ в 2025 году запланировано по восьми проектам комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2025 году на восьми площадках КРТ планируется старт строительных работ. На территориях общей площадью почти 114 гектаров предусмотрено возведение 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости. В итоге появятся новые городские кварталы с жильем, общественно-деловыми объектами и многофункциональными и производственными комплексами", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что благодаря реализации проектов Москва получит 37 тысяч новых рабочих мест. Объекты построят на территории девяти районов в шести административных округах столицы.В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в число проектов, где работы планируют начать в 2025 году, вошла реорганизация участка бывшей промзоны Кунцево. Его площадь составляет 15,89 гектара. К 2032 году здесь построят современный жилой квартал со всей инфраструктурой, соответствующий концепции 15-минутного города.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что количество проектов комплексного развития территорий за прошлый год в городе выросло в 1,6 раза.

https://ria.ru/20250122/efimov-1994871055.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, москва, градостроительный комплекс москвы