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"Не понимает природу". Дугин оценил шансы Трампа решить украинский кризис - РИА Новости, 23.01.2025
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12:24 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/dugin-1995105278.html
"Не понимает природу". Дугин оценил шансы Трампа решить украинский кризис
"Не понимает природу". Дугин оценил шансы Трампа решить украинский кризис - РИА Новости, 23.01.2025
"Не понимает природу". Дугин оценил шансы Трампа решить украинский кризис
Президент США Дональд Трамп считает, что может закончить конфликт вокруг Украины усилием воли, но это не так, он не понимает природу украинского кризиса, заявил РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:24:00+03:00
2025-01-23T12:24:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
александр дугин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что может закончить конфликт вокруг Украины усилием воли, но это не так, он не понимает природу украинского кризиса, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Но здесь проблема в чем? Что Трамп совсем не понимает природу украинского кризиса. Он не знает русской истории. У него, конечно, очень суммарный, очень общий и с западной точки зрения взгляд на события по развалу Советского Союза, понимание нашей идентичности. Он считает, что он может волевым усилием закончить украинскую войну. А он не может", - сказал Дугин в беседе с агентством. Он пояснил, что Трамп не даже не рассматривает минимальные условия, на которые может согласиться Россия. "Потому что то минимальное, на что мы согласимся, этому даже ему еще в голову не приходило. Он даже вообще это не рассматривает. И я думаю, что сейчас будет очень важный момент. Первые переговоры, встречи или просто разговоры телефонные (президента РФ Владимира - ред.) Путина и Трампа, где на нашем президенте колоссальная ноша: донести до Трампа, что без освобождения Украины от нацистского режима и без полной демилитаризации и денацификации Украины мы СВО не прекратим", - отметил Дугин. По его словам, демилитаризация и денацификация Украины не являются "программой максимум" или "чрезмерным лозунгом", а представляют собой жизненные интересы Москвы. "Потому что существование такой "Антироссии" представляет экзистенциальную угрозу для нас. Причем именно так. Часть трампистов это понимает: Кэндис Оуэнс, тот же самый Такер Карлсон, Алекс Джонс. И целая группа очень серьезных сторонников, идеологов Трампа, они на самом деле просто нашу позицию понимают и склонны к тому, чтобы решить ее в нашу пользу. То есть перестать помогать украинскому террористическому режиму", - подчеркнул он. По мнению Дугина, политика Штатов на украинском направлении может идти в текущем виде по инерции и ввиду того, что есть элиты, которые наживаются на боевых действиях или военных заказах. "Поэтому ситуация, на мой взгляд, очень-очень сложная. То есть, вот здесь как раз перемены будут в отношении США к СВО и Украине. Но твердо быть уверенным, что это особенно быстро приведет к тому, что мы завершим этот конфликт, вот на это я бы надеяться не стал", - заключил он.
https://ria.ru/20250122/vstrecha-1994903153.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, александр дугин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Дугин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
"Не понимает природу". Дугин оценил шансы Трампа решить украинский кризис

Политолог Дугин: Трамп не понимает природу украинского кризиса

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что может закончить конфликт вокруг Украины усилием воли, но это не так, он не понимает природу украинского кризиса, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Но здесь проблема в чем? Что Трамп совсем не понимает природу украинского кризиса. Он не знает русской истории. У него, конечно, очень суммарный, очень общий и с западной точки зрения взгляд на события по развалу Советского Союза, понимание нашей идентичности. Он считает, что он может волевым усилием закончить украинскую войну. А он не может", - сказал Дугин в беседе с агентством.
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Он пояснил, что Трамп не даже не рассматривает минимальные условия, на которые может согласиться Россия.
"Потому что то минимальное, на что мы согласимся, этому даже ему еще в голову не приходило. Он даже вообще это не рассматривает. И я думаю, что сейчас будет очень важный момент. Первые переговоры, встречи или просто разговоры телефонные (президента РФ Владимира - ред.) Путина и Трампа, где на нашем президенте колоссальная ноша: донести до Трампа, что без освобождения Украины от нацистского режима и без полной демилитаризации и денацификации Украины мы СВО не прекратим", - отметил Дугин.
По его словам, демилитаризация и денацификация Украины не являются "программой максимум" или "чрезмерным лозунгом", а представляют собой жизненные интересы Москвы.
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"Потому что существование такой "Антироссии" представляет экзистенциальную угрозу для нас. Причем именно так. Часть трампистов это понимает: Кэндис Оуэнс, тот же самый Такер Карлсон, Алекс Джонс. И целая группа очень серьезных сторонников, идеологов Трампа, они на самом деле просто нашу позицию понимают и склонны к тому, чтобы решить ее в нашу пользу. То есть перестать помогать украинскому террористическому режиму", - подчеркнул он.
По мнению Дугина, политика Штатов на украинском направлении может идти в текущем виде по инерции и ввиду того, что есть элиты, которые наживаются на боевых действиях или военных заказах.
"Поэтому ситуация, на мой взгляд, очень-очень сложная. То есть, вот здесь как раз перемены будут в отношении США к СВО и Украине. Но твердо быть уверенным, что это особенно быстро приведет к тому, что мы завершим этот конфликт, вот на это я бы надеяться не стал", - заключил он.
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