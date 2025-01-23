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ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2024-2025 годах - РИА Новости, 23.01.2025
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17:03 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/dtp-1995179162.html
ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2024-2025 годах
ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2024-2025 годах - РИА Новости, 23.01.2025
ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2024-2025 годах
23 января в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус ПАЗ, в котором находилось около 20 учеников. По предварительной РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:03:00+03:00
2025-01-23T17:03:00+03:00
справки
происшествия
россия
дтп
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202523 января в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус ПАЗ, в котором находилось около 20 учеников. По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту, развозил детей после занятий. В результате ДТП погиб десятилетний ребенок – пассажир школьного автобуса. В администрации Волгоградской области уточнили, что ребенок умер по пути в больницу. Еще четверых детей госпитализировали.12 января в городе Бийске Алтайского края на пересечении переулка Коммунистического и улицы Революции автобус "ПАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четверо детей возрастом от 10 до 12 лет.202423 декабря около деревни Ташлы-Елга в Балтачевском районе Башкирии произошло столкновение школьного автобуса и бензовоза. Всего в автобусе находились 19 человек, из них 17 детей. Пять детей были доставлены на осмотр в больницу, двоих взрослых госпитализировали. Водитель бензовоза не пострадал. 19 декабря на 69-м километре автодороги "Миасс - Карабаш - Кыштым" в Челябинской области водитель автобуса Higer, перевозивший 25 детей из Миасса в Снежинск в сопровождении двух взрослых, в условиях снегопада не справился с управлением и съехал в кювет, где опрокинулся. В результате ДТП пятеро пострадавших (один взрослый, четверо детей) после оказания медицинской помощи были эвакуированы в горбольницу города Кыштым. В больнице все пострадавшие были осмотрены врачами и выписаны на амбулаторно-поликлиническое лечение. 11 ноября в Аскинском районе Башкирии, на шестом километре автодороги между населенными пунктами Аскино и Куяштыр, водитель школьного автобуса марки "ПАЗ", перевозившего детей, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В салоне находилось семеро детей, один из которых пострадал и был доставлен в медицинскую организацию.1 ноября в Якутии школьный микроавтобус столкнулся с автомобилей Toyota Premio в селе под Якутском. По данным регионального МВД, в результате ДТП пострадали трое детей, пассажир легкового авто скончался.7 октября на 140-м километре автодороги "Работки – Порецкое" у села Чернуха Большемурашкинского района Нижегородской области произошло ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" и автомобиля "Нива". В автобусе находилось восемь человек, из них пятеро детей. В результате ДТП пострадали пятеро детей.Вечером 8 сентября в районе села Елово Пермского края водитель автобуса, перевозивший 12 несовершеннолетних воспитанников чайковской спортивной школы, тренера и двух сопровождающих, не справился с управлением и врезался в автогрейдер. В результате ДТП восемь человек, пять из которых несовершеннолетние, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были госпитализированы. 15 июля в Зеленоградском районе Калининградской области школьный автобус, который вез восьмерых детей в лагерь, столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки получила серьезные травмы, ее госпитализировали. Восемь детей получили ушибы и ссадины, их доставили в больницу для осмотра. 14 июня на 132-м километре автодороги Кемерово-Новокузнецк в Кузбассе в результате ДТП столкнулись автомобиль "Тойота Королла" и школьный автобус ПАЗ, они съехали с проезжей части. В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести.17 апреля на дороге Саранск – Сурское – Ульяновск около села Гулюшево Сурского района Ульяновской области у автобуса Van Hool лопнуло колесо, в результате чего водитель съехал в кювет и автобус опрокинулся на правый бок. В автобусе находились детская хоккейная команда и сопровождающие взрослые. По данным областного УМВД России, в результате аварии в медицинское учреждение были доставлены три пассажира, в том числе мальчик 2014 года рождения. 24 марта в Пятигорске Ставропольского края экскурсионный автобус, перевозивший детей от 13 до 15 лет, столкнулся с пожарной машиной. По данным регионального ГИБДД, в автоаварии пострадали "водитель и два пассажира автобуса, в том числе 12-летняя девочка". Также травму головы получил пассажир спецавтомобиля МЧС. 12 февраля в Пушкиногорском районе Псковской области автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком. По данным МВД, ДТП произошло вблизи деревни Новгородка. Водитель автобуса, который следовал на экскурсию в Псков, пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей. Согласно информации председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в Псковской областной детской больнице оказались восемь детей. 9 февраля в Питкярантском районе Карелии автобус, перевозивший детей, столкнулся с тягачом. Группа ехала из Петрозаводска в Питкяранту на соревнования. Два ребенка получили травмы. 3 февраля в Чебаркульском районе Челябинской области, на 34-м километре автодороги Бишкиль – Варламово, опрокинулся автобус, перевозивший детей. По сообщению пресс-службы УГИБДД России по Челябинской области, водитель автобуса, следовавшего из Магнитогорска в Челябинск, пытаясь избежать столкновения с выбежавшей на автодорогу косулей, съехал в левый кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок. В автобусе следовал 31 пассажир, 26 из которых несовершеннолетние. Двое детей получили травмы. 29 января в Свердловской области на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" в возрасте от 15 до 16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Два подростка были госпитализированы. 24 января в Выборгском районе Ленинградской области на автодороге Пески – Сосново – Подгорье водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. Несколько детей получили ушибы. 19 января в селе Пивовариха вблизи Иркутска автобус, перевозивший школьников, попал в аварию. По информации местных властей, транспорт Пивоваровской школы поворачивал с Голоустненского тракта, в этот момент в него врезалась грузовая "Газель". В момент аварии в автобусе был 21 ребенок, от 7 до 11 лет. Несколько детей получили ушибы.
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РИА Новости
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96
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справки, происшествия, россия, дтп
Справки, Происшествия, Россия, ДТП

ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2024-2025 годах

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом 23 января 2025 года
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом 23 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом 23 января 2025 года. Архивное фото
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2025

23 января в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус ПАЗ, в котором находилось около 20 учеников. По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту, развозил детей после занятий. В результате ДТП погиб десятилетний ребенок – пассажир школьного автобуса. В администрации Волгоградской области уточнили, что ребенок умер по пути в больницу. Еще четверых детей госпитализировали.
12 января в городе Бийске Алтайского края на пересечении переулка Коммунистического и улицы Революции автобус "ПАЗ" столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четверо детей возрастом от 10 до 12 лет.

2024

23 декабря около деревни Ташлы-Елга в Балтачевском районе Башкирии произошло столкновение школьного автобуса и бензовоза. Всего в автобусе находились 19 человек, из них 17 детей. Пять детей были доставлены на осмотр в больницу, двоих взрослых госпитализировали. Водитель бензовоза не пострадал.
19 декабря на 69-м километре автодороги "Миасс - Карабаш - Кыштым" в Челябинской области водитель автобуса Higer, перевозивший 25 детей из Миасса в Снежинск в сопровождении двух взрослых, в условиях снегопада не справился с управлением и съехал в кювет, где опрокинулся. В результате ДТП пятеро пострадавших (один взрослый, четверо детей) после оказания медицинской помощи были эвакуированы в горбольницу города Кыштым. В больнице все пострадавшие были осмотрены врачами и выписаны на амбулаторно-поликлиническое лечение.
11 ноября в Аскинском районе Башкирии, на шестом километре автодороги между населенными пунктами Аскино и Куяштыр, водитель школьного автобуса марки "ПАЗ", перевозившего детей, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В салоне находилось семеро детей, один из которых пострадал и был доставлен в медицинскую организацию.
1 ноября в Якутии школьный микроавтобус столкнулся с автомобилей Toyota Premio в селе под Якутском. По данным регионального МВД, в результате ДТП пострадали трое детей, пассажир легкового авто скончался.
7 октября на 140-м километре автодороги "Работки – Порецкое" у села Чернуха Большемурашкинского района Нижегородской области произошло ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" и автомобиля "Нива". В автобусе находилось восемь человек, из них пятеро детей. В результате ДТП пострадали пятеро детей.
Вечером 8 сентября в районе села Елово Пермского края водитель автобуса, перевозивший 12 несовершеннолетних воспитанников чайковской спортивной школы, тренера и двух сопровождающих, не справился с управлением и врезался в автогрейдер. В результате ДТП восемь человек, пять из которых несовершеннолетние, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они были госпитализированы.
15 июля в Зеленоградском районе Калининградской области школьный автобус, который вез восьмерых детей в лагерь, столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки получила серьезные травмы, ее госпитализировали. Восемь детей получили ушибы и ссадины, их доставили в больницу для осмотра.
14 июня на 132-м километре автодороги Кемерово-Новокузнецк в Кузбассе в результате ДТП столкнулись автомобиль "Тойота Королла" и школьный автобус ПАЗ, они съехали с проезжей части. В салоне автобуса передвигались девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести.
17 апреля на дороге Саранск – Сурское – Ульяновск около села Гулюшево Сурского района Ульяновской области у автобуса Van Hool лопнуло колесо, в результате чего водитель съехал в кювет и автобус опрокинулся на правый бок. В автобусе находились детская хоккейная команда и сопровождающие взрослые. По данным областного УМВД России, в результате аварии в медицинское учреждение были доставлены три пассажира, в том числе мальчик 2014 года рождения.
24 марта в Пятигорске Ставропольского края экскурсионный автобус, перевозивший детей от 13 до 15 лет, столкнулся с пожарной машиной. По данным регионального ГИБДД, в автоаварии пострадали "водитель и два пассажира автобуса, в том числе 12-летняя девочка". Также травму головы получил пассажир спецавтомобиля МЧС.
12 февраля в Пушкиногорском районе Псковской области автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком. По данным МВД, ДТП произошло вблизи деревни Новгородка. Водитель автобуса, который следовал на экскурсию в Псков, пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей. Согласно информации председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в Псковской областной детской больнице оказались восемь детей.
9 февраля в Питкярантском районе Карелии автобус, перевозивший детей, столкнулся с тягачом. Группа ехала из Петрозаводска в Питкяранту на соревнования. Два ребенка получили травмы.
3 февраля в Чебаркульском районе Челябинской области, на 34-м километре автодороги Бишкиль – Варламово, опрокинулся автобус, перевозивший детей. По сообщению пресс-службы УГИБДД России по Челябинской области, водитель автобуса, следовавшего из Магнитогорска в Челябинск, пытаясь избежать столкновения с выбежавшей на автодорогу косулей, съехал в левый кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок. В автобусе следовал 31 пассажир, 26 из которых несовершеннолетние. Двое детей получили травмы.
29 января в Свердловской области на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" в возрасте от 15 до 16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Два подростка были госпитализированы.
24 января в Выборгском районе Ленинградской области на автодороге Пески – Сосново – Подгорье водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. Несколько детей получили ушибы.
19 января в селе Пивовариха вблизи Иркутска автобус, перевозивший школьников, попал в аварию. По информации местных властей, транспорт Пивоваровской школы поворачивал с Голоустненского тракта, в этот момент в него врезалась грузовая "Газель". В момент аварии в автобусе был 21 ребенок, от 7 до 11 лет. Несколько детей получили ушибы.
 
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