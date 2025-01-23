https://ria.ru/20250123/dtp-1995143691.html

Под Волгоградом проведут проверку после ДТП со школьным автобусом

Под Волгоградом проведут проверку после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 23.01.2025

Под Волгоградом проведут проверку после ДТП со школьным автобусом

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса, где погиб ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:15:00+03:00

2025-01-23T15:15:00+03:00

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происшествия

волгоградская область

волгоград

октябрьский район

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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса, где погиб ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в Октябрьском районе", - сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в четверг около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Еще четверо, по данным властей, госпитализированы. Всего в автобусе находилось около 20 детей.

https://ria.ru/20250121/podmoskove-1994794484.html

волгоградская область

волгоград

октябрьский район

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ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД. 2025-01-23T15:15 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, волгоград, октябрьский район