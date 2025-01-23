https://ria.ru/20250123/dtp-1995143691.html
Под Волгоградом проведут проверку после ДТП со школьным автобусом
Под Волгоградом проведут проверку после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 23.01.2025
Под Волгоградом проведут проверку после ДТП со школьным автобусом
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса, где погиб ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:15:00+03:00
2025-01-23T15:15:00+03:00
2025-01-23T15:55:00+03:00
происшествия
волгоградская область
волгоград
октябрьский район
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса, где погиб ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в Октябрьском районе", - сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в четверг около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Еще четверо, по данным властей, госпитализированы. Всего в автобусе находилось около 20 детей.
https://ria.ru/20250121/podmoskove-1994794484.html
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ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области
Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД.
2025-01-23T15:15
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происшествия, волгоградская область, волгоград, октябрьский район
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Октябрьский район
Под Волгоградом проведут проверку после ДТП со школьным автобусом
Прокуратура проведет проверку после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом