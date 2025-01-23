https://ria.ru/20250123/deti-1995158438.html

Услуга оформления опеки появилась на "Госуслугах" Подмосковья

Услуга оформления опеки появилась на "Госуслугах" Подмосковья - РИА Новости, 23.01.2025

Услуга оформления опеки появилась на "Госуслугах" Подмосковья

Услуга оформления опеки (попечительства) над детьми по инициативе родителей или самого ребенка стала доступна на портале государственных услуг Московской... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:47:00+03:00

2025-01-23T15:47:00+03:00

2025-01-23T15:47:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728309061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09fa6af8b582b0b1becc2d1b4cc286f3.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Услуга оформления опеки (попечительства) над детьми по инициативе родителей или самого ребенка стала доступна на портале государственных услуг Московской области. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство государственного управления, информационных технологий и связи.Как рассказала глава ведомства Надежда Куртяник, с помощью регионального портала теперь можно назначить опекуна несовершеннолетнему."Для этого понадобится авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней", – пояснила министр.До достижения ребенком 14-летия заявление на назначение подают родители, которые по веским причинам не могут выполнять соответствующие обязанности. После 14 лет опека или попечительство могут быть установлены по просьбе самого подростка.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)