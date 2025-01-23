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Услуга оформления опеки появилась на "Госуслугах" Подмосковья
Услуга оформления опеки появилась на "Госуслугах" Подмосковья - РИА Новости, 23.01.2025
Услуга оформления опеки появилась на "Госуслугах" Подмосковья
Услуга оформления опеки (попечительства) над детьми по инициативе родителей или самого ребенка стала доступна на портале государственных услуг Московской... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:47:00+03:00
2025-01-23T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Услуга оформления опеки (попечительства) над детьми по инициативе родителей или самого ребенка стала доступна на портале государственных услуг Московской области. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство государственного управления, информационных технологий и связи.Как рассказала глава ведомства Надежда Куртяник, с помощью регионального портала теперь можно назначить опекуна несовершеннолетнему."Для этого понадобится авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней", – пояснила министр.До достижения ребенком 14-летия заявление на назначение подают родители, которые по веским причинам не могут выполнять соответствующие обязанности. После 14 лет опека или попечительство могут быть установлены по просьбе самого подростка.
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