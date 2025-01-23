Рейтинг@Mail.ru
Услуга оформления опеки появилась на "Госуслугах" Подмосковья - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:47 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/deti-1995158438.html
Услуга оформления опеки появилась на "Госуслугах" Подмосковья
Услуга оформления опеки появилась на "Госуслугах" Подмосковья - РИА Новости, 23.01.2025
Услуга оформления опеки появилась на "Госуслугах" Подмосковья
Услуга оформления опеки (попечительства) над детьми по инициативе родителей или самого ребенка стала доступна на портале государственных услуг Московской... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:47:00+03:00
2025-01-23T15:47:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728309061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09fa6af8b582b0b1becc2d1b4cc286f3.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Услуга оформления опеки (попечительства) над детьми по инициативе родителей или самого ребенка стала доступна на портале государственных услуг Московской области. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство государственного управления, информационных технологий и связи.Как рассказала глава ведомства Надежда Куртяник, с помощью регионального портала теперь можно назначить опекуна несовершеннолетнему."Для этого понадобится авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней", – пояснила министр.До достижения ребенком 14-летия заявление на назначение подают родители, которые по веским причинам не могут выполнять соответствующие обязанности. После 14 лет опека или попечительство могут быть установлены по просьбе самого подростка.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728309061_145:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_92b072537fb54cc8d1f142d441084a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Услуга оформления опеки появилась на "Госуслугах" Подмосковья

© РИА Новости / Владимир ПесняВоспитанницы детского дома
Воспитанницы детского дома - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Услуга оформления опеки (попечительства) над детьми по инициативе родителей или самого ребенка стала доступна на портале государственных услуг Московской области. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство государственного управления, информационных технологий и связи.
Как рассказала глава ведомства Надежда Куртяник, с помощью регионального портала теперь можно назначить опекуна несовершеннолетнему.
"Для этого понадобится авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней", – пояснила министр.
До достижения ребенком 14-летия заявление на назначение подают родители, которые по веским причинам не могут выполнять соответствующие обязанности. После 14 лет опека или попечительство могут быть установлены по просьбе самого подростка.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала