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Семью подростка, напавшего на сверстников в Краснодаре, депортировали - РИА Новости, 23.01.2025
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13:31 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/deportatsiya-1995120854.html
Семью подростка, напавшего на сверстников в Краснодаре, депортировали
Семью подростка, напавшего на сверстников в Краснодаре, депортировали - РИА Новости, 23.01.2025
Семью подростка, напавшего на сверстников в Краснодаре, депортировали
Подростка, напавшего на сверстников в краснодарской школе в декабре 2024 года, депортировали из РФ вместе с родителями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:31:00+03:00
2025-01-23T13:31:00+03:00
россия
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КРАСНОДАР, 23 янв – РИА Новости. Подростка, напавшего на сверстников в краснодарской школе в декабре 2024 года, депортировали из РФ вместе с родителями, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным властей, вечером 6 декабря 2024 года в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. По версии следствия, 14-летний подросток провоцировал в школе конфликт со сверстником, который перерос в драку. Суд в конце декабря оштрафовал на 30 тысяч рублей подростка, добавив, что он будет выслан из РФ вместе с родителями - гражданами Армении - за нарушение режима пребывания в РФ. Факт депортации семьи РИА Новости подтвердили в правоохранительных органах. "Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, депортирован ли мальчик вместе с семьей.
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
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россия, армения, мария львова-белова, общество
Россия, Армения, Мария Львова-Белова, Общество
Семью подростка, напавшего на сверстников в Краснодаре, депортировали

Семью подростка, напавшего на сверстников в краснодарской школе, депортировали

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КРАСНОДАР, 23 янв – РИА Новости. Подростка, напавшего на сверстников в краснодарской школе в декабре 2024 года, депортировали из РФ вместе с родителями, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным властей, вечером 6 декабря 2024 года в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. По версии следствия, 14-летний подросток провоцировал в школе конфликт со сверстником, который перерос в драку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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Суд в конце декабря оштрафовал на 30 тысяч рублей подростка, добавив, что он будет выслан из РФ вместе с родителями - гражданами Армении - за нарушение режима пребывания в РФ.
Факт депортации семьи РИА Новости подтвердили в правоохранительных органах.
"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, депортирован ли мальчик вместе с семьей.
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