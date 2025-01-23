В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб человек
В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб мужчина
© Фото : Управление Госавтоинспекции Челябинской областиМесто происшествия, где два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске. 23 января 2025
© Фото : Управление Госавтоинспекции Челябинской области
Место происшествия, где два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске. 23 января 2025
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске, погиб мужчина, сообщила пресс-служба городской ГАИ.
По данным ГАИ, ДТП произошло в четверг в 06.23 (04.23 мск) вблизи дома 1-п по Копейскому шоссе.
"По предварительным данным… произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Hyundai Solaris. От удара Hyundai Solaris сменил траекторию движения, потерял управление и совершил столкновение с автобусом "Волгабас". В результате 36-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.
В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.
На текущей неделе это уже третье ДТП с общественным транспортом в Челябинске. Как сообщала ГАИ, в понедельник трамвай сбил двух несовершеннолетних пешеходов, один из которых был госпитализирован, а в среду водитель троллейбуса насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора.
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