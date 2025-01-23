https://ria.ru/20250123/cheljabinsk-1995092687.html

В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб человек

В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб человек - РИА Новости, 23.01.2025

В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб человек

Два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске, погиб мужчина, сообщила пресс-служба городской ГАИ. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T10:54:00+03:00

2025-01-23T10:54:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске, погиб мужчина, сообщила пресс-служба городской ГАИ. По данным ГАИ, ДТП произошло в четверг в 06.23 (04.23 мск) вблизи дома 1-п по Копейскому шоссе. "По предварительным данным… произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Hyundai Solaris. От удара Hyundai Solaris сменил траекторию движения, потерял управление и совершил столкновение с автобусом "Волгабас". В результате 36-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении. В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении. На текущей неделе это уже третье ДТП с общественным транспортом в Челябинске. Как сообщала ГАИ, в понедельник трамвай сбил двух несовершеннолетних пешеходов, один из которых был госпитализирован, а в среду водитель троллейбуса насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора.

https://ria.ru/20250121/podmoskove-1994794484.html

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происшествия, авто, челябинск, гибдд мвд рф