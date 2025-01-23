Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб человек - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 23.01.2025 (обновлено: 11:50 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/cheljabinsk-1995092687.html
В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб человек
В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб человек - РИА Новости, 23.01.2025
В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб человек
Два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске, погиб мужчина, сообщила пресс-служба городской ГАИ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:54:00+03:00
2025-01-23T11:50:00+03:00
происшествия
авто
челябинск
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995100259_0:171:960:711_1920x0_80_0_0_211169dbd52277da618f584086c23c20.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске, погиб мужчина, сообщила пресс-служба городской ГАИ. По данным ГАИ, ДТП произошло в четверг в 06.23 (04.23 мск) вблизи дома 1-п по Копейскому шоссе. "По предварительным данным… произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Hyundai Solaris. От удара Hyundai Solaris сменил траекторию движения, потерял управление и совершил столкновение с автобусом "Волгабас". В результате 36-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении. В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении. На текущей неделе это уже третье ДТП с общественным транспортом в Челябинске. Как сообщала ГАИ, в понедельник трамвай сбил двух несовершеннолетних пешеходов, один из которых был госпитализирован, а в среду водитель троллейбуса насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора.
https://ria.ru/20250121/podmoskove-1994794484.html
https://ria.ru/20250120/dtp-1994628771.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995100259_0:69:960:789_1920x0_80_0_0_b96d7ba5e559a53442f6ed21a5324017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, челябинск, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Челябинск, ГИБДД МВД РФ
В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб человек

В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб мужчина

© Фото : Управление Госавтоинспекции Челябинской областиМесто происшествия, где два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске. 23 января 2025
Место происшествия, где два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Управление Госавтоинспекции Челябинской области
Место происшествия, где два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске. 23 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске, погиб мужчина, сообщила пресс-служба городской ГАИ.
По данным ГАИ, ДТП произошло в четверг в 06.23 (04.23 мск) вблизи дома 1-п по Копейскому шоссе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Подмосковье шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
21 января, 13:48
"По предварительным данным… произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Hyundai Solaris. От удара Hyundai Solaris сменил траекторию движения, потерял управление и совершил столкновение с автобусом "Волгабас". В результате 36-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.
В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.
На текущей неделе это уже третье ДТП с общественным транспортом в Челябинске. Как сообщала ГАИ, в понедельник трамвай сбил двух несовершеннолетних пешеходов, один из которых был госпитализирован, а в среду водитель троллейбуса насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Сочи задержали устроившего ДТП в состоянии опьянения водителя
20 января, 15:04
 
ПроисшествияАвтоЧелябинскГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала